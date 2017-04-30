محافظ الحديدة يدشن بطولة الصمود للمحافظات لكرة الطائرة الشاطئية [30/أبريل/2017] الحديدة - سبأ:



دشن محافظ الحديدة حسن احمد الهيج ومعه نائب مدير مكتب الشباب والرياضة سرحان قائد اليوم على شواطى محافظة الحديدة منافسات بطولة الصمود الاولى لكرة الطائرة الشاطئية والتي ينظمها إتحاد فرع كرة الطائرة بمحافظة الحديدة وبإشراف ودعم وزارة الشباب والرياضة.







و يشارك في البطولة التي تستمر ثلاثة ايام 11 محافظة يمنية وهي الحديدة وتشارك بفريقين بإعتبارها المستضيفه وأمانة العاصمة والمحويت وحجة وعمران والبيضاء وإب وتعز وصعدة وذمار ومأرب.







حيث أجريت بعض التعديلات على القرعة وزعت الفرق إلى مجموعتين لكي يلعب كل فريق عدد من المباريات وليس بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة القرعة







واشار رئيس فرع إتحاد كرة الطائرة بالحديدة عبدالله السري بالمحافظة عبدالله السري الى ان البطولة تأتي في إطار تنشيط اللعبة بين أندية الجمهورية كجانب من جوانب التعبير عن الصمود والثبات التي يقدمها شعبنا اليمني في مواجهة استمرار العدوان الغاشم.







واكد ان إستمرار هذه الفعاليات الرياضية يعد تحديا ورسالة واضحة للعالم بأننا شعب لايقهر وان النصر حليفنا في كل المعارك لاننا شعب الإيمان والحكمة.











وقد اسفرت نتائج البطولة في يومها الاول عن التالي



في المجموعة الثانية فوز منتخب تعز على منتخب الأمانة 0/2 وفوز منتخب الحديدة ب على منتخب صعدة 2/0 وفوز منتخب الحديدة ب على منتخب الأمانة 0/2 وفوز منتخب صعدة على حجة2/1 وفي منافسة المحموعة الاولى اسفرت النتائج الاولية في المجموعة عن فوز منتخب الحديدة أ على منتخب إب 0/2 و وفوز منتخب المحويت على منتخب ذمار 0/2 وفوز منتخب البيضاء على منتخب عمران 0/2وفوز منتخب الحديدة أ على منتخب ذمار 0/2 وفوز منتخب إب على منتخب عمران 0/2.







ويدير منافسات البطولة عبدة مقبولي رئيسا للجنة الفنية والحكام عارف قاسم ومحمد عباس وفتحي الشرفي ويوسف سولة وخالد نعمان وصلاح سالم وياسر الجفري.

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