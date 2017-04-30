محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قوات الجيش واللجان الشعبية تحقق مزيداً من الانتصارات على جيش العدو السعودي ومرتزقته صنعاء - سبأ:



حققت قوات الجيش واللجان الشعبية مزيداً من الانتصارات في مواجهاتها مع جيش العدو السعودي ومرتزقته في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية .



وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن مدفعية الجيش واللجان والقوة الصاروخية استهدفتا تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في موقعي الكرس ، الشانق العسكري ومرابض مدفعية الجيش السعودي شرق قرية القفل وخلف كرس جوبح في جيزان ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



وأشار المصدر إلى إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات للجنود السعوديين في حصن الحماد ، فيما دكت المدفعية تحصينات وآليات سعودية في موقعي نهيقة وغربي المخروق وتجمعات مرتزقة الجيش السعودي في تبة سلاطح شرق منفذ الخضراء بنجران .



وأكد المصدر إسقاط طائرة استطلاعية لقوى الغزو جنوب صحراء ميدي ، واستهداف مواقع المرتزقة شمال الصحراء بقذائف الهاون أسفرت عن إصابات مباشرة في صفوفهم .



ولفت المصدر إلى قنص أربعة من مرتزقة العدوان في مديرية المتون بمحافظة الجوف ، و قنص آخر في منطقة عصيفرة بمحافظة تعز ، كما لقي أربعة من المرتزقة مصرعهم في مناطق متفرقة من مديرية صرواح بمحافظة مأرب .



وأوضح المصدر أنه تم استهداف تجمعات المرتزقة شمال المخا و حول مفرق موزع في محافظة تعز بقذائف المدفعية والهاون ما أدى إلى سقوط العشرات منهم بين قتيل وجريح .

سبأ [30/أبريل/2017]سبأ