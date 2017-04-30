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آخر تحديث: الأحد، 30 - أبريل - 2017 الساعة 01:29:47م
قوات الجيش واللجان الشعبية تحقق مزيداً من الانتصارات على جيش العدو السعودي ومرتزقته
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قوات الجيش واللجان الشعبية تحقق مزيداً من الانتصارات على جيش العدو السعودي ومرتزقته
[30/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ:

حققت قوات الجيش واللجان الشعبية مزيداً من الانتصارات في مواجهاتها مع جيش العدو السعودي ومرتزقته في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية .

وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن مدفعية الجيش واللجان والقوة الصاروخية استهدفتا تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في موقعي الكرس ، الشانق العسكري ومرابض مدفعية الجيش السعودي شرق قرية القفل وخلف كرس جوبح في جيزان ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

وأشار المصدر إلى إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات للجنود السعوديين في حصن الحماد ، فيما دكت المدفعية تحصينات وآليات سعودية في موقعي نهيقة وغربي المخروق وتجمعات مرتزقة الجيش السعودي في تبة سلاطح شرق منفذ الخضراء بنجران .

وأكد المصدر إسقاط طائرة استطلاعية لقوى الغزو جنوب صحراء ميدي ، واستهداف مواقع المرتزقة شمال الصحراء بقذائف الهاون أسفرت عن إصابات مباشرة في صفوفهم .

ولفت المصدر إلى قنص أربعة من مرتزقة العدوان في مديرية المتون بمحافظة الجوف ، و قنص آخر في منطقة عصيفرة بمحافظة تعز ، كما لقي أربعة من المرتزقة مصرعهم في مناطق متفرقة من مديرية صرواح بمحافظة مأرب .

وأوضح المصدر أنه تم استهداف تجمعات المرتزقة شمال المخا و حول مفرق موزع في محافظة تعز بقذائف المدفعية والهاون ما أدى إلى سقوط العشرات منهم بين قتيل وجريح .

سبأ
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