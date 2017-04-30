محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل العدوان السعودي الأمريكي يستمر في استهداف محافظات الجمهورية صنعاء - سبأ:



استمر العدوان السعودي الأمريكي خلال الساعات الماضية في استهداف عدد من محافظات الجمهورية .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقة حوزان بمديرية ذباب و غارتين على مديرية موزع في محافظة تعز ، ومثلها بالقرب من مطار صنعاء الدولي .



وذكر المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف منطقتي آل الشيخ وآل عمر بمديرية منبه و مناطق متفرقة من مديرية رازح فيما شن طيران العدوان خمس غارات على مناطق متفرقة من مديرية الظاهر بمحافظة صعدة .

سبأ [30/أبريل/2017]سبأ