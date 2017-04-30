محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الانتهاء من تطبيق نظام التقويم الوطني بمحافظة حجة حجة - سبأ:



أنهى فريق برنامج تطبيق نظام التقويم الوطني (NAS) اليوم بمحافظة حجة مهمته في تطبيق النظام لطلبة الحلقة الثانية من مرحلة التعليم الأساسي لبرنامج "اللغة العربية ، العلوم ، الرياضيات " .



وأوضح رئيس الفريق المركزي المشرف على تطبيق النظام بالمحافظة الدكتور زيد الأسلمي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن نظام التقويم الذي ينفذه مركز البحوث والتطوير التربوي بوزارة التربية والتعليم بالتعاون مع برنامج الشراكة العالمية للتعليم يسعى لتشخيص واقع العملية التعليمية للحلقة الثانية 4ــ 6 من مرحلة التعليم الأساسي بغية تقويمها وتحسين مخرجاتها .



واستعرض مهام الفريق المكون من 22 باحثاً ومختصاً المتمثلة في تدريب 39 موجهاً محلياً على آلية وأدوات تطبيق نظام التقويم ومن ثم النزول الميداني إلى 35 مدرسة موزعة على 13 مديرية بالمحافظة لتطبيق نظام التقويم الوطني وكذا الاستبيان الخاص بالمواد .



واشار الدكتور الأسلمي إلى الدور المعول على تطبيق هذا النظام في التعرف على احتياجات العملية التعليمية بكل مكوناتها " الطالب ، المعلم ، المنهج الدراسي ، المنطقة التعليمية " والعمل على معالجة جوانب القصور فيها فضلا عن بناء بنك للأسئلة على مستوى الجمهورية.

سبأ [30/أبريل/2017]سبأ