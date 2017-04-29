عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 28فلسطينيا في الضفة والقطاع والقدس المحتلة ومستوطن يدهس طفلا وسط الخليل





شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم الأحد، حملة مداهمة واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث اعتقلت 28 مواطنا في الضفة وقطاع غزة والقدس، في حين دهس مستوطن طفلا فلسطينيا يبلغ من العمر 4 سنوات، وسط مدينة الخليل، في الضفة.



ففي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خمسة مواطنين فلسطينيين من بلدة إذنا غرب المحافظة، وفتشت منازل آخرين.



وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت منازل مواطنين، واعتقلت الخمسة المواطنين ونقلتهم لجهة غير معلومة، كما أجرت تفتيشا في عدة منازل في أحياء متفرقة من البلدة تعود معظمها لعائلتي القيسي وعواد.



الى ذلك دهس مستوطن، اليوم الأحد، طفلا فلسطينيا يبلغ من العمر 4 سنوات، وسط مدينة الخليل، في الضفة الغربية.



وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن المستوطن دهس الطفل مراد سامر الرازم، بمركبته، قرب عمارة "قفيشة" وسط المدينة، المحاذية لتل الرميدة، والقريبة من مستوطنة "رمات يشاي"، وفر من المكان.



وأوضحت المصادر أن الطفل أصيب بجروح مختلفة، وصفت بالمتوسطة، وتلقى الإسعافات الأولية إثرها من قبل طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، ونقل بعدها إلى مستشفى الخليل الحكومي.



وفي محافظة جنين،أصيب، شاب من مخيم جنين بعيار ناري بالساق، فجر اليوم الأحد، واعتقل 3 شبان، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين.



وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن الشاب البالغ من العمر (21 عاما) أصيب بعيار ناري بالساق، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين، ومداهمة عدد من المنازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في محيط المكان، أطلقت خلالها الأعيرة النارية، والقنابل الصوتية والمسيلة للدموع.



وأضافت المصادر أن تلك القوات اعتقلت 3 شبان، خلال مداهمة المخيم.



وفي محافظة، طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنا فلسطينيا من ضاحية ذنابة شرق المحافظة.



وأفاد نادي الأسير في طولكرم ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب فادي بنان محمد صوان (27 عاما)، بعد مداهمة منزله.



يشار إلى أن الشاب صوان شقيق الأسير لؤي صوان، المحكوم (14 عاما).



وفي محافظة بيت لحم،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فتى فلسطينيا من بلدة الدوحة غرب بيت لحم.



وأفاد مصدر أمني فلسطيني، بـأن قوات الاحتلال اعتقلت، فجرا، الفتى البالغ من العمر (15 عاما) ، بعد دهم منزل والده، وتفتيشه.



وفي القدس المحتلة،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم الأحد، 16 مواطنا مقدسيا، من بلدة العيسوية في القدس المحتلة، واستدعت شابين، وحوّلتهم إلى مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة.



وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين الـ 16 ، وذلك عقب دهم منازل ذويهم في البلدة.



كما استدعت مخابرات الاحتلال شابين آخرين.



يذكر أن العيسوية تشهد مواجهات مستمرة ومتواصلة منذ أكثر من عام، اعتقلت خلالها قوات الاحتلال عشرات الشبان، والأطفال، وحكمت على قسم كبير منهم بالسجن لفترات متفاوتة.



وفي قطاع غزة،اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، صيادين فلسطينيين ، واستولت على مركبهما بعد إطلاق نيران أسلحتها الرشاشة ومطاردتها لمجموعة من مراكب الصيد في بحر شمال قطاع غزة.

سبأ [30/أبريل/2017] رام الله، غزة، القدس المحتلة - سبأ:سبأ