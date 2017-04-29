محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل معاينة ألفي حالة مرضية و إجراء 244 عملية جراحية في مخيم العيون المجاني بالمحويت صنعاء - سبأ:



أجرى مخيم النور الطبي المجاني الـ 12 في المستشفى الجمهوري بمدينة المحويت الفحوصات والمعاينة لألفي مستفيد فضلاً عن إجراء 244 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات بتمويل من جمعية العون المباشر.



و أوضح منسق المخيم في العون المباشر أيمن الشهاري أن البرنامج الوطني لمكافحة العمى نفذ المخيم على مدى ستة أيام بالتنسيق مع السلطة المحلية ومكتبي الصحة العامة والسكان و التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة .





وذكر أن المخيم هدف إلى المساهمة في خفض نسبة العمى وضعف الإبصار ومحاربة الأسباب المؤدية إليها خاصة مع ارتفاع معدلاتها وعدم توفر عيادات متخصصة في مجال العيون في (4) محافظات من أصل (22) محافظة يمنية .



وأشار إلى أن المخيمات المجانية للعون المباشر تستهدف الفقراء والمحتاجين وذوي الدخل المحدود نساءً وأطفالاً ورجالاً وشيوخاً في المناطق النائية التي تفتقر إلى الخدمات الصحية .



من جهتها نوهت مديرة مكتب جمعية العون المباشر في اليمن معالي سعود العسعوسي إلى أن الجمعية تنطلق في أعمالها من خلال استراتيجية محددة ورؤية واضحة تستهدف محاربة المرض و الفقر والجهل بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة .



وأكدت أن العون المباشر أدرجت في خطتها للعام 2017م تنفيذ عشرة مخيمات طبية مجانية تستهدف معاينة 25 ألف مستفيد و إجراء ألفين و 500 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات في عدة محافظات .



ولفتت العسعوسي إلى أن اليمن يمر بوضع كارثي يلمسه من يعمل في الميدان ويطلع عن كثب على حجم مأساة الشعب اليمني ، مثمنة جهود البرنامج الوطني لمكافحة العمى والسلطة المحلية ومكتبي الصحة العامة والتخطيط والتعاون الدولي بمحافظة المحويت والمستشفى الجمهوري التي سهلت إقامة المخيم .

سبأ [30/أبريل/2017]سبأ