عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل روسيا:اعتقال عشرات المتظاهرين ضد ترشح محتمل لبوتين لولاية رئاسية رابعة موسكو - سبأ:

تظاهر السبت المئات من الروس المعارضين لترشح محتمل للرئيس فلاديمير بوتين لولاية رئاسية رابعة عام 2018 متحدّين منع السلطات في مدن عدّة بينها سان بطرسبورغ حيث أوقفت الشرطة 110 متظاهرين.



ودعت حركة "روسيا المفتوحة" التي أسسها المعارض ميخائيل خودوركوفسكي إلى هذه المظاهرات تحت شعار "لقد سئمنا منه"، في إشارة إلى بوتين.



وقالت شرطة سان بطرسبورغ إن "الشرطيين أنهوا تحرّكات (..) مئة شخص أصرّوا على تعكير صفو النظام العام".



وفي موسكو خرجت مظاهرة مشابهة من حيث الحجم لكن بقيت سلميّة، وتجمّع الناشطون أمام مكاتب إدارة بوتين وسلّموا الموظفين عرائض ضد ترشّحه المتوقع للرئاسة عام 2018.



وأكّد بيان للداخلية الروسية أنه لم يُسجّل أي انتهاك للقانون وقدّرت عدد المتظاهرين بنحو 250.



ولم يؤكّد بوتين أو ينفِ ترشّحه لانتخابات مارس 2018.

سبأ [30/أبريل/2017]سبأ