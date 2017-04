L‘agression saoudienne contre le Yémen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Source officielle: arrêter l'agression et l'ouverture de l'aéroport de Sana'a est le plus court chemin pour renforcer la confiance



SANA'A, 30 Avril (SABA)-Le ministère des Affaires étrangères a confirmé que la cessation de l'agression et l'ouverture de l'aéroport de Sana'a est le plus court chemin pour renforcer la confiance.



La source a indiquée à SABA, quel' arrestation de l'agression et l'ouverte de l'aéroport international de Sana'a devant le trafic aérien, civil et commercial est la première chose qui peut être fait, s'il ya de véritables intentions à la partie de l'agression saoudienne.



AM



SABA [30/أبريل/2017]SABA المزيد من (L‘agression saoudienne contre le Yémen)