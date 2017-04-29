عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تركيا تسرح 4000 موظف في إطار "حملة التطهير" عقب محاولة الانقلاب الفاشلة الصيف الماضي أنقرة - سبأ:

سرحت الحكومة التركية نحو 4000 موظف حكومي في إطار "حملة التطهير" التي تنتهجها اسطنبول منذ محاولة الانقلاب الفاشلة الصيف الماضي.



وذكر موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي" الالكتروني اليوم الأحد نقلا عن مسؤولين أتراك أن "القرار يشمل أكثر من ألف موظف في وزارة العدل وأكثر من ألف فرد في الجيش وأكثر من 100 طيار من سلاح الجو".



ويأتي قرار تسريح الموظفين الأخير بعد تعليق مهام أكثر من 9000 شرطي، واعتقال أكثر من ألف شخص على خلفية علاقتهم برجل الدين البارز فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، في منفاه الاختياري.



ويحّمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، غولن، مسؤولية محاولة الانقلاب في 15 يوليو العام الماضي، إلا أن الأخير ينفي الأمر جملة وتفصيلاً.



وقالت الحكومة في جريدتها الرسمية إن "سلسلة الإعفاءات الأخيرة جاءت للاشتباه بعلاقة هؤلاء الأشخاص بمنظمات إرهابية ولأنهم يمثلون خطراً على الأمن القومي".



وكان أردوغان فاز في الاستفتاء الدستوري الذي وسع صلاحياته في إبريل الجاري.



ويخشى الكثيرون من توسيع صلاحيات الرئيس التركي وتحول تركيا إلى الحكم الاستبدادي.

سبأ [30/أبريل/2017]سبأ