MIDI, 30 Avril (SABA) – L’armée et les comités populaires ont abattu, samedi un avion d’espionnage de l'ennemi dans la région de Midi.



Une source militaire a rapporté à (SABA) que des unités spécialisées au sien de l'armée et des comités populaires ont abattu l' avion au Sud de désert de Midi.





