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آخر تحديث: الأحد، 30 - أبريل - 2017 الساعة 11:00:51ص
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ضبط 8 أشخاص بأمانة العاصمة ينتحلون صفة شخصيات عسكرية وأمنية لابتزاز المواطنين
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ضبط 8 أشخاص بأمانة العاصمة ينتحلون صفة شخصيات عسكرية وأمنية لابتزاز المواطنين
[30/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ:
ضبطت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بأمانة العاصمة خلال اليومين الماضيين ثمانية من منتحلي صفة الشخصيات العسكرية والأمنية في عمليات منفصلة بمديريتي السبعين ، الثورة والمنطقة الغربية .

وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بعد عمليات رصد ومتابعة وإثر تلقيها بلاغات من المواطنين ضبطت ثمانية أشخاص ينتحلون صفة شخصيات عسكرية وأمنية لابتزاز المواطنين .

وأشار المصدر إلى أنه تم إحالة المضبوطين إلى الإجراءات القانونية ، داعياً المواطنين إلى التعاون وإبلاغ مراكز وأقسام الشرطة عند تعرضهم لأي ابتزاز ليتسنى للأجهزة الأمنية واللجان الشعبية القيام بمسئولياتها في ضبطهم وتقديمهم للعدالة.

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية لن تألوا جهداً في القيام بواجباتها المناطة بها في خدمة المواطنين وتعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة.

سبأ
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