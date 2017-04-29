عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل يونكر يحث بريطانيا على الكف عن عرقلة إنفاق الاتحاد الأوروبي بروكسل - سبأ:

حث رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بريطانيا السبت على التخلي عن التحفظ الذي أبدته الأسبوع الماضي بشأن إنفاق الاتحاد الأوروبي قائلا إن هذا سيساعد على تيسير المفاوضات بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي .



وقال يونكر في مؤتمر صحفي بعد اجتماع قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي للاتفاق على المطالب التفاوضية بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إن "المملكة المتحدة تعرقل حاليا اتخاذ قرار وإذا استطاعت المملكة المتحدة سحب التحفظ الذي أبدته سيكون أمرا مرغوبا فيه وسيؤدي إلى تيسير بدء المفاوضات."



ويقول مسؤولون بريطانيون إن لندن امتنعت عن الموافقة يوم الأربعاء على نحو ستة مليارات يورو (6.5 مليار دولار) من إنفاق الاتحاد الأوروبي ولاسيما لمعالجة مشكلات الهجرة في البحر المتوسط بسبب سياسة الإحجام عن اتخاذ القرارات الحساسة سياسيا خلال فترة الأسابيع التي تسبق الانتخابات البريطانية التي تجري في الثامن من يونيو.



وقال يونكر أيضا إن بعض الساسة في بريطانيا لا يتفهمون المحادثات الصعبة المنتظرة ولاسيما عندما يقولون إنه يجب على الاتحاد الأوروبي عرض ضمان فوري لحقوق المغتربين.



وأضاف "لدى انطباع بأن بعض أصدقائنا البريطانيين ،ليس كلهم،يستخفون أحيانا بالصعوبات الفنية التي نواجهها."

سبأ [30/أبريل/2017]سبأ