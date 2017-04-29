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آخر تحديث: الأحد، 30 - أبريل - 2017 الساعة 10:16:31ص
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ترامب ينتقد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما
[30/أبريل/2017]
بنسلفانيا - سبأ:
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه التزم "بكل الوعود التي قطعناها"، ووجه انتقادا حادا لإدارة الرئيس السابق باراك أوباما، التي قال إنها "تركت وراءها الفوضى".

وقال ترامب السبت خلال خطاب ألقاه في ولاية بنسلفانيا بمناسبة مرور الـ100 يوم الأولى على توليه الرئاسة "نعمل على مدار الساعة لحماية بلادنا من الإرهاب، لذلك نحن نسعى إلى وقف منح تأشيرات لأشخاص يريدون الإضرار ببلادنا".

وأضاف قائلا "رأينا الهجمات من 11 سبتمبر مرورا ببوسطن وسان برناردينيو ونرى ما يحدث في دول أخرى. لن نقبل أشخاصا يؤذون الأميركيين الأبرياء".

وبشأن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، أكد ترامب أنه سيعيد التفاوض حولها، مضيفا قوله: "إذا لم نتوصل إلى اتفاقية جيدة وعادلة بالنسبة لبلادنا وعمالنا سنلغيها".

وأكد أن السوق المالية انتعشت بشكل كبير وتم خلق 48 ألف فرصة عمل جديدة منذ توليه الرئاسة.

وفي ما يخص الناحية الأمنية، أبدى الرئيس الأمريكي عزمه على محاربة الجريمة في البلاد ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتعهد ببناء الجدار الذي يفصل الولايات المتحدة عن المكسيك، في خطوة لحماية البلاد من المهاجرين غير الشرعيين.

وأوضح ترامب أنه منذ انتخابه، تم تسجيل انخفاض غير مسبوق بنسبة 73 بالمئة في عدد المتسللين عبر الحدود الجنوبية للبلاد.

وقال "إن الرسالة واضحة بالنسبة للجميع. إذا حاولت الدخول بطريقة غير شرعية للولايات المتحدة، فيستم توقيفك ووضعك في السجن"، وردد: "لن نسمح لهم بدخول بلادنا".

وفي ما يتعلق بنظام الرعاية الصحية" أوباما كير"، قال ترامب "سنعمل على إنقاذ الرعاية الصحية للأميركيين، وإلغاء واستبدال تلك الكارثة المعروفة باسم "أوباماكير ونمنح الأميركيين حرية اقتناء التأمين الصحي الذي يريدونه".

سبأ
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