رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إرشيفية غدا انطلاق بطولة كرة الطائرة الشاطئية بالحديدة الحديدة - سبأ :



تنطلق غدا بمحافظة الحديدة بطولة الصمود لكرة الطائرة الشاطئية والتي ينظمها إتحاد فرع كرة الطائرة بالحديدة.



يشارك في البطولة التي تقام بإشراف ودعم وزارة الشباب والرياضة 11 محافظة وهي الحديدة والتي تشارك بفريقين وأمانة العاصمة والمحويت وحجة وعمران والبيضاء وإب وتعز وصعدة وذمار ومأرب .



حيث أجريت مساء اليوم القرعة وتم تقسيم المحافظات إلى أربع مجموعات ضمت المجموعة الأولى الحديدة (أ) وعمران والبيضاء فيما ضمت الثانية المحويت وذمار واب وضمت الثالثة الأمانة وصعدة وحجة فيما ضمت الرابعة تعز والحديدة(ب) ومأرب، وستجري البطولة صباحا وعصرا .



وأوضح مشرف البطولة عباس المدومي أن البطولة تأتي في إطار تنشيط اللعبة بين أندية الجمهورية.



فيما أكد رئيس فرع إتحاد كرة الطائرة بالحديدة عبدالله السري أن بطولة الصمود تأتي استمرارا لصمود أبناء وشباب الوطن ضد العدوان الغاشم وتفعيل الحركة الرياضية.

سبـأ [29/أبريل/2017]سبـأ