ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 29 - أبريل - 2017 الساعة 10:28:53م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي رئيس حكومة الإنقاذ الوطني
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم الدكتور عبد العزيز بن حبتور رئيس حكومة الإنقاذ الوطني.
إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يبلغ يومه الثالث عشر
دخل الإضراب المفتوح للأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال الاسرائيلي يومه الثالث عشر على التوالي، حيث ارتفع عدد المشاركين في معركة "الأمعاء الخاوية" لأكثر من (1600) أسير يتقدمهم النائب مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح..
إجتماع برئاسة وزير الصناعة يناقش آلية التعامل بالبطاقة السلعية في المولات التجارية
ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر، الملاحظات المقدمة من مالكي المولات حول آلية التعامل بالبطاقة السلعية لموظفي الدولة في القطاعين العام والخاص.
غدا انطلاق بطولة كرة الطائرة الشاطئية بالحديدة
تنطلق غدا بمحافظة الحديدة بطولة الصمود لكرة الطائرة الشاطئية والتي ينظمها إتحاد فرع كرة الطائرة بالحديدة.
آخر الأخبار:
إسقاط طائرة استطلاعية لقوى الغزو جنوب صحراء ميدي
مصدر مسئول بالخارجية: وقف العدوان وفتح مطار صنعاء هو أقصر طريق لبناء الثقة
النائب العام يؤكد أهمية استشعار المسؤولية تجاه معاناة السجناء
الهلال الأحمر يدرب 44 متطوعا لتقديم خدمات الدعم النفسي في مدارس مدينة ذمار
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
إرشيفية
غدا انطلاق بطولة كرة الطائرة الشاطئية بالحديدة
[29/أبريل/2017]
الحديدة - سبأ :

 تنطلق غدا بمحافظة الحديدة بطولة الصمود لكرة الطائرة الشاطئية والتي ينظمها إتحاد فرع كرة الطائرة بالحديدة.

يشارك في البطولة التي تقام بإشراف ودعم وزارة الشباب والرياضة 11 محافظة وهي الحديدة والتي تشارك بفريقين وأمانة العاصمة والمحويت وحجة وعمران والبيضاء وإب وتعز وصعدة وذمار ومأرب .

حيث أجريت مساء اليوم القرعة وتم تقسيم المحافظات إلى أربع مجموعات ضمت المجموعة الأولى الحديدة (أ) وعمران والبيضاء فيما ضمت الثانية المحويت وذمار واب وضمت الثالثة الأمانة وصعدة وحجة فيما ضمت الرابعة تعز والحديدة(ب) ومأرب، وستجري البطولة صباحا وعصرا .

وأوضح مشرف البطولة عباس المدومي أن البطولة تأتي في إطار تنشيط اللعبة بين أندية الجمهورية.

فيما أكد رئيس فرع إتحاد كرة الطائرة بالحديدة عبدالله السري أن بطولة الصمود تأتي استمرارا لصمود أبناء وشباب الوطن ضد العدوان الغاشم وتفعيل الحركة الرياضية.

سبـأ
  المزيد من (رياضة)
إفتتاح حديقة بطولة كأس القارات 2017م في العاصمة الروسية موسكو
هبوط فريق غرناطة إلى دوري الدرجة الثانية لكرة القدم في إسبانيا
تفوق الألماني فيتل في جولة التجارب الاخيرة لسباق جائزة روسيا الكبرى للفورمولا 1
منتخب عمران يعادل الشعب في بطولة كأس الوحدة
تأهل الروسية ماريا شارابوفا إلى قبل نهائي بطولة شتوتغارت للتنس للسيدات
سحب قرعة نهائيات بطولة آسيا لكرة القدم للشابات تحت 19 عاماً
خروج الكرواتي كارلوفيتش من دورة بودابست للتنس فيما فقد الإسباني فرداسكو لقبه
الدوري الإنجليزي.."ديربي" مانشستر ينتهي بتعادل سلبي مخيّب
بطولة القدم السباعية للشركات والمؤسسات خطوة أولى نحو ''رياضة لكل موظف''
الأهلي يستعيد صدارة المجموعة الثانية لبطولة كأس الوحدة بفوزه على أهلي الحديدة
العدوان السعودي على اليمن
إسقاط طائرة استطلاعية لقوى الغزو جنوب صحراء ميدي
[29/أبريل/2017]
مصدر مسئول بالخارجية: وقف العدوان وفتح مطار صنعاء هو أقصر طريق لبناء الثقة
[29/أبريل/2017]
قبائل صامدة بالجوف تعلن النفير العام في مواجهة العدوان وتسير قافلة دعم
[29/أبريل/2017]
تحالف العدوان يواصل القصف الجوي والصاروخي على مناطق متفرقة بصعدة
[29/أبريل/2017]
أبناء مديرية سحار الشمالية بصعدة يقدمون قافلة غذائية للجيش واللجان الشعبية 
[29/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by