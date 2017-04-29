محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصدر مسئول بالخارجية: وقف العدوان وفتح مطار صنعاء هو أقصر طريق لبناء الثقة صنعاء - سبأ :



أكد مصدر مسئول بوزارة الخارجية أن وقف العدوان وفتح مطار صنعاء هو أقصر طريق لبناء الثقة.



وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ " إن بناء الثقة للوصول الى تسوية سياسية وسلام عادل ومتكامل ليس بالتهديد والوعيد وفرض الشروط من طرف واحد، ولكن بالتفاهم واحترام السيادة اليمنية وطرح حلول ومبادرات متوازنة وإرسال إشارات إيجابية توضح النية الصادقة في انتهاج السلام وإن وقف العدوان وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي للملاحة الجوية المدنية والتجارية هو أول ما يمكن القيام به إن صحت نوايا أطراف العدوان السعودي – الخليجي".



وأضاف المصدر " إن التهديدات اللي يطلقها العدوان السعودي بشأن ميناء ومدينة الحديدة هو أسلوب مرفوض من أساسه ولن يؤدي الى الضغط على حكومة الإنقاذ الوطني والقوى الوطنية للقدوم الى المفاوضات".. مشيرا الى انه سبق لوزير خارجية مملكة العدوان السعودي عادل الجبير التصريح في وقت سابق في مؤتمر الأمن بمدينة ميونخ الألمانية بأن إستراتيجية بلاده هي مواصلة الضغط والحصار على اليمنيين حتى يأتوا الى طاولة المفاوضات بشروط مملكة العدوان السعودي وعملائهم.



وتابع المصدر " ان تصريحات السفير السابق فايرستاين لاتعني اليمنيين بأي حال من الأحوال ولا تعبر بالضرورة عن موقف الحكومة الأمريكية ، حيث والسفير المذكور حاليا ليس بموظف حكومي لدى الإدارة الأمريكية بعد تقاعده من عمله بوزارة الخارجية ويقوم الآن بالترويج للسياسة السعودية في المنطقة العربية في عمله الخاص الجديد في إطار خدمات اللوبي الأميركي المدفوع الثمن مسبقا والذي يقدم خدماته لدولة الشر والعدوان السعودية طالما واستمرت الخزينة السعودية بضخ المال الاعتمادات اللازمة لآلة التضليل الإعلامي في أوروبا والولايات المتحدة .



وأكد المصدر المسئول ان المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني استمرت ولازالت بالدعوة للتسوية العادلة والسلام المشرف وليس الاستسلام الذي يدعو إليه جوقة مكاتب الدعاية والعلاقات العامة في الرياض وواشنطن .



واختتم المصدر بالقول " إن اليمنيين في الوقت اللذين ينشدون فيه السلام والعودة الى طاولة المفاوضات التي ستشمل كل الأطراف بما فيها السعودية الممول الرئيسي للعدوان بالمال والسلاح والمرتزقة ، فإنهم قادرون على الدفاع عن أراضيهم وهزيمة المعتدين ، وان العامين الماضيين قد علما دول العدوان بشكل جلي وواضح بأن اليمن مقبرة الطغاة والمستكبرين والمعتدين".

سبـأ [29/أبريل/2017]سبـأ