محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل النائب العام يؤكد أهمية استشعار المسؤلية تجاه معاناة السجناء صنعاء - سبأ :



عقد اليوم بصنعاء اجتماع برئاسة النائب العام عبد العزيز البغدادي ناقش مهام اللجان الميدانية المكلفة للنزول الميداني الى السجون الاحتياطية وأماكن التوقيف ودور رعاية الاحداث بأمانة العاصمة.





وفي الاجتماع الذي حضره وزير التعليم الفني والتدريب المهني محسن النقيب ووكيل مصلحة السجون العميد ناصر اليزيدي أكد النائب العام اهمية استشعار المسئولية تجاه ما يعانيه السجناء في الاصلاحيات المركزية ومراكز الحجز الاحتياطية خاصة في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من عدوان سعودي امريكي غاشم وحصار جائر.





وحث اللجان الميدانية على سرعة النزول الى مراكز الاحتجاز الاحتياطية واماكن التوقيف والنيابات والمحاكم بغرض متابعة قضايا السجناء والتأكد من سلامة اجراءات الحبس وعدم تجاوز القانون.





وأشار الى ضرورة تلمس احتياجات السجناء وقضاياهم والافراج عن من يستحق ممن مضى ثلثي المدة او نص المدة في الإصلاحيات ومراكز الحجز، وبذل قصارى الجهود لتحقيق العدالة.





ولفت النائب العام إلى ان النزول الميداني الى الاصلاحية المركزية ومراكز الحجز والتوقيف في الامانة هي المرحلة الاولى تليها المرحلة الثانية بالنزول الى الاصلاحيات المركزية ومراكز الحجز والتوقيف في جميع المحافظات.





من جانبه دعا وكيل مصلحة السجون الى تعاون المحاكم والنيابات للتخفيف من عدد السجناء في الاصلاحيات ومراكز الحجز الاحتياطي.





حضر الاجتماع رؤساء ووكلاء النيابات بأمانة العاصمة ومدير عام الاصلاحية المركزية بأمانة العاصمة العقيد عبد الفتاح الديلمي وممثل عن وزارة حقوق الانسان.

سبـأ [29/أبريل/2017]سبـأ