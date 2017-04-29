محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الهلال الأحمر يدرب 44 متطوعا لتقديم خدمات الدعم النفسي في مدارس مدينة ذمار ذمار - سبأ :



اختتمت بفرع جمعية الهلال الأحمر اليمني بمحافظة ذمار فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بالدعم النفسي الاجتماعي بمشاركة 44 من متطوعي فرع الجمعية.



هدفت الدورة التي استمرت أسبوعين إكساب المشاركين معلومات ومعارف تمكنهم من تقديم خدمات الدعم النفسي لطلاب وطالبات المدارس التي يستهدفها مشروع تعزيز الصحة والتغذية والذي تنفذه الجمعية في 11 مدرسة من مدارس مدينة ذمار بتمويل من الصليب الأحمر الألماني.



وأوضح ضابط المشروع نبيل علي الخوجه أن المشاركين في الدورة تلقوا معلومات ومعارف حول تقديم الدعم النفسي والتخفيف من الضغوط التي يتعرض لها الطلاب والطالبات نتيجة الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها الوطن.



ولفت إلى أن الدورة سيعقبها نزول ميداني إلى المدارس المستهدفة من قبل المشروع لتوعية وتأهيل الطلاب في مجال الدعم النفسي وتقديم الدعم للحالات التي تتطلب خصوصا النازحين ومن تأثروا نتيجة الأوضاع الحالية التي يمر بها الوطن.

سبـأ [29/أبريل/2017]سبـأ