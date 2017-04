Président du Conseil politique suprême rencontre le président du gouvernement de salut national [29/أبريل/2017]



SANA'A, 29 Avril (SABA)- Le Président du Conseil politique suprême , Saleh al-Samad, a rencontré ce samedi, au Palais présidentiel à Sana'a, Dr Abdul Aziz Bin Habtoor, chef du gouvernement de salut national.



La réunion a porté sur les derniers développements au niveau interne et externe, de discuter de ce qui a été réalisé à partir du programme de travail du gouvernement de salut national et des difficultés rencontrées, en plus de la tentative de cibler la province de Hodeïda et son port vital.



La réunion a abordé les questions et les procédures prises par le gouvernement pour alléger le fardeau des citoyens à cause de la crise économique provoquée par l'agression et l'embargo injuste et illégal (terrestre, maritime et aérien ) contre notre pays, qui vise à mourir de faim 25 millions de personnes.



