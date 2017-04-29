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اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة مشروع خطة الإيرادات وحتمية النفقات تختتم أعمالها بإقرار مشروع خطة الإيرادات المتوقعة
[29/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ :

 اختتمت اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة ومناقشة مشروع خطة الإيرادات وحتمية النفقات المتوقعة للربع الثاني إبريل – يوينو2017م ، أعمالها عصر اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة الأخ عبدالسلام صالح هشول زابية.

يأتي ذلك بعد أن درست وناقشت اللجنة مشروع الخطة المقدمة من حكومة الإنقاذ الوطني وبعد تكليف المجلس لها في إجتماع سابق، وشارك اللجنة في إجتماعاتها جانب من أعضاء الحكومة .

وبينت اللجنة في تقريرها الذي ستقدمه إلى المجلس صباح يوم غدً الأحد عدد من الملاحظات على مشروع الإيرادات وحتمية النفقات الحتمية في مشروع خطة الحكومة للربع الثاني أبريل – يونيو 2017م .

واقترحت اللجنة على المجلس عدد من التوصيات حول جوانب الإيرادات والنفقات .. وقدمت صورة عن المؤشرات الإقتصادية والمالية الراهنة إلى جانب عرض لتقديرات الموارد العامة لخطة الربع الثاني أبريل – يونيو 2017م

وكانت اللجنة قد شكلت لجنتين منبثقتين عنها أعدت عدد من الأسئلة والإستفسارات حول بعض الجوانب التي أتسمت بالعموم وعدم الوضوح وطلبت بيانات ومعلومات ومؤشرات إيضاحية حول بعض الجوانب المتعلقة بالخطة وجهت للجانب الحكومي الذي قدم ردوداً كتابية عليها وإيضاحات شفهية حول بعض الأسئلة والملاحظات خلال الاجتماع المشترك .

وأوضحت اللجنة أنها انطلقت في دراستها ومناقشتها لموضوع هذا التقرير من إدراكها لحقيقة وحجم الأخطار المحدقة ببلادنا ، كما تتعرض له من حرب عسكرية عدوانية وحصار اقتصادي ومالي خانق منذ أكثر من عامين وما يزال مستمر حتى اليوم .

وحثت اللجنة كافة أعضاء المجلس على الحضور لمناقشة هذا التقرير لما اشتمل عليه من توصيات سيقف عليها مجلس النواب أثناء استعراضه ومناقشته لهذا التقرير في الجلسة المخصصة لذلك .

سبـأ
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