محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قبائل صامدة بالجوف تعلن النفير العام في مواجهة العدوان وتسير قافلة دعم الجوف - سبأ :



أكدت قبائل منطقة صامدة بمحافظة الجوف وقوفها صفا واحدا إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.



وأعلن أبناء صامدة في لقاء قبلي اليوم، النفير العام في مواجهة العدوان والأستمرار في رفد جبهات العزة والشرف بالرجال والمال وبذل الغالي والنفيس حتى تطهير كامل تراب الوطن.



وأكدوا استعدادهم التضحية في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره ومواجهة الغزاة والمرتزقة في معركة الساحل وإفشال مخططات العدوان.



وقدمت قبائل صامدة قافلة غذائية أغلبها من القمح والحبوب دعماً لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات البطولة والشرف.. مؤكدة أن هذه القافلة لن تكون الأخيرة وسيتم تسيير قوافل دعم أخرى.



وقام المشاركون في اللقاء بزيارة أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات دفاعا عن الوطن ومواجهة الغزاة والمرتزقة.

سبـأ [29/أبريل/2017]سبـأ