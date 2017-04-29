محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل صباحية شعرية بمديرية يريم محافظة إب





نظمت نقابة شعراء مديرية يريم محافظة إب اليوم صباحية شعرية تحت عنوان "معا ضد العدوان السعوصهيوأمريكي وحصاره على الشعب اليمني".



وفي الصباحية التي حضرها مدير عام المديرية محمد عبدالله المغني وعدد من شعراء يريم ألقيت عدد من القصائد الشعرية المنددة بجرائم العدوان الوحشية.



وقدمت خلال الصباحية الشعرية عدد من الفقرات الإنشادية والفنية.



وأوضح رئيس فرع نقابة شعراء يريم همدان الكهالي أن الصباحية تأتي تواصلا للفعاليات الهادفة لتعزيز الصمود والتعبئة العامة في مواجهة العدوان وترسيخ ثقافة المحبة والتسامح بين كافة أبناء الشعب اليمني.



وأشار إلى أن هذه الفعاليات تعد رسالة تقدمها نقابة شعراء يريم في مواجهة العدوان والتوعية بأهمية بمخططات ومؤامرات تحالف العدوان الإجرامية بحق الشعب اليمني.

سبأ [29/أبريل/2017] إب - سبأ:سبأ