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آخر تحديث: السبت، 29 - أبريل - 2017 الساعة 07:54:28م
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  عربي ودولي
روسيا تؤكد إستعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة بشأن الأزمة في سورية
[29/أبريل/2017] موسكو – سبأ :


أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد بلاده للتعاون مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأزمة في سورية.

ونقلت وكالات الانباء الروسية عن لافروف قوله في موسكو اليوم السبت "لا بد من توحيد الجهود بين روسيا والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من أجل مكافحة الإرهاب في سورية".

وحول اعتبار التعاون بين روسيا والولايات المتحدة المفتاح الأساسي لجهد دولي فعّال في سورية اكد الوزير الروسي قائلاً "استطيع أن أؤكد لكم أننا على استعداد تام لذلك، ونتوقع موقفاً مماثلاً من واشنطن".

وكان رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف أكد أن الولايات المتحدة وحلفاءها يتحملون مسئولية مباشرة عن استمرار الأزمة في سورية من خلال تحريضهم على تأجيج الأوضاع فيها.

سبأ
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