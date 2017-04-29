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وكيل محافظة حجة يدشن تطبيق نظام التقويم الوطني
[29/أبريل/2017] حجة - سبأ:


دشن وكيل محافظة حجة إسماعيل المهيم اليوم بمدرسة اللواء محمد عبدالله صالح برنامج تطبيق نظام التقويم الوطني (NAS) لطلبة الحلقة الثانية من مرحلة التعليم الأساسي لبرنامج "اللغة العربية، العلوم، الرياضيات ".

ينظم البرنامج مركز البحوث والتطوير التربوي بوزارة التربية والتعليم بالتعاون مع برنامج الشراكة العالمية للتعليم.

وفي التدشين أكد الوكيل الهيم أهمية تضافر الجهود والإسهام الإيجابي في إنجاح مهمة فريق تطبيق نظام التقويم الوطني للدور المعول على هذا النظام في تجويد العملية التعليم .

ونوه بجهود وزارة التربية والتعليم المتواصلة لمعالجة جوانب القصور التي يعانيها قطاع التعليم في بلادنا .

فيما استعرض مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة علي الأشول جهود المكتب في الإرتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة .. مبيناُ أنه تم إختيار 35 مدرسة موزعة على 13 مديرية لتطبيق نظام التقويم الوطني من خلال 39 موجه مختص وكذا تدريب وإشراف الفريق المركزي من وزارة التربية وعددهم 22 باحث ومختص.

بدوره أوضح رئيس الفريق المركزي المشرف على تطبيق نظام التقويم الوطني بالمحافظة الدكتور زيد الأسلمي أن نظام التقويم يشخص واقع العملية التعليمية للحلقة الثانية "4- 6" من مرحلة التعليم الأساسي لتحسين مخرجاتها .

وأشا إلى أن الفريق سيعمل على تدريب الموجهين المحليين حول آليات وأدوات تطبيق نظام التقويم بهدف التعرف على الكفايات الأساسية لطلاب المدارس المستهدفة وكذا تجريب فقرات أسئلة النماذج الإختبارية للتقويم الوطني لبناء بنك أسئلة على مستوى الجمهورية.

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