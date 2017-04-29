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آخر تحديث: السبت، 29 - أبريل - 2017 الساعة 07:54:28م
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كلية التربية بجامعة إب تحتفي بالدفعة الخامسة من قسم اللغة العربية
[29/أبريل/2017] إب - سبأ:


احتفلت كلية التربية بجامعة إب اليوم بتخرج الدفعة الخامسة من قسم اللغة العربية لـ 60 طالبا وطالبة تحت شعار " لغتنا هويتنا".

وفي الإحتفال أشار نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أكرم الوشلي إلى أن مسيرة العطاء العلمي مستمرة في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد، مما يثبت للجميع صمود الإنسان اليمني وعزيمته وثباته ووعيه في التغلب على التحديات المختلفة.

فيما أشاد عميد كلية التربية الدكتور أكرم عطران بجهود الأكاديميين والإداريين في التحصيل العلمي للطلاب والطالبات .. مشيراً إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل مواصلة العطاء في سبيل العلم والمعرفة.

من جانبه أوضح رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية الدكتور مطيع غانم أن اللغة العربية تواجه إستهداف ممنهج منذ فترة مما يحتم على الجميع العمل من أجل إستعادة مكانتها على مستوى العالم بإعتبارها لغة القرآن الكريم .

تخلل الحفل الذي تم خلاله تكريم طلاب وطالبات الدفعة والمنظمين والجهات الداعمة، فقرات فنية وترفيهية.

سبأ
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