ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 29 - أبريل - 2017 الساعة 07:54:28م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي رئيس حكومة الإنقاذ الوطني
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم الدكتور عبد العزيز بن حبتور رئيس حكومة الإنقاذ الوطني.
إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يبلغ يومه الثالث عشر
دخل الإضراب المفتوح للأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال الاسرائيلي يومه الثالث عشر على التوالي، حيث ارتفع عدد المشاركين في معركة "الأمعاء الخاوية" لأكثر من (1600) أسير يتقدمهم النائب مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح..
إجتماع برئاسة وزير الصناعة يناقش آلية التعامل بالبطاقة السلعية في المولات التجارية
ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر، الملاحظات المقدمة من مالكي المولات حول آلية التعامل بالبطاقة السلعية لموظفي الدولة في القطاعين العام والخاص.
تفوق الألماني فيتل في جولة التجارب الاخيرة لسباق جائزة روسيا الكبرى للفورمولا 1
تفوق الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري على سائقي منافسه مرسيدس في جولة التجارب الحرة الثالثة لسباق جائزة روسيا الكبرى الجولة الرابعة من بطولة العالم لسباقات (فورمولا 1).
آخر الأخبار:
مدير مؤسسة المياه بالحديدة يرجع مشكلة إنقطاع المياه إلى إنعدام الديزل
قصف مدفعي يستهدف تجمعات مرتزقة العدوان شمال المخا وحول مفرق موزع
وكيل محافظة صنعاء يتفقد عدد من مدارس مديرية بني مطر
صباحية شعرية بمديرية يريم محافظة إب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزارة الإعلام وقناة اليمن الفضائية تنعي المخرج التلفزيوني القدير عبد الله الجعدبي
[29/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
نعت وزارة الإعلام وكافة مؤسساتها الإعلامية وقناة اليمن الفضائية من اليمن إلى كافة مشاهديها في الداخل والخارج وإلى عموم أبناء الشعب اليمني رحيل اﻹعلامي والمخرج التلفزيوني القدير عبد الله الجعدبي الذي وافاه اﻷجل اليوم إثر مرض ألم به بعد عمر حافل بالعطاء اﻹعلامي.

وأشار بيان النعي تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منه إلى إن رحيل هذه القامة اﻹبداعية والوطنية يشكل خسارة فادحة لقناة اليمن الفضائية وللساحة اﻹعلامية والثقافية اليمنية حيث خسرت برحيله واحداً من أبرز رجالاتها الذين بذلوا أنفسهم في خدمة القضايا الوطنية والمجتمعية المختلفة.

ولفت البيان إلى أن الفقيد عرف بدماثة الخلق والتفاني في العمل حيث كان يؤدي عمله بهدوء وصمت وصبر ويسعى لحل كافة الإشكاليات التي تواجهه دون أي ضجيج .. مشيراً إلى أن الفقيد له العديد من اﻷعمال التلفزيونية التي أثرى بها مكتبة التلفزيون .

 وعبر البيان عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد وكل أصدقائه ومحبيه في هذا المصاب .. سائلاً من الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وأن يسكنه فسيح جناته.

" إنا لله وإنا إليه راجعون".

وقد ووري جثمانه الثرى في مقبرة خزيمة بعد الصلاة عليه في الجامع الكبير بعد عصر اليوم.
سبأ
  المزيد من (محلي)
مدير مؤسسة المياه بالحديدة يرجع مشكلة إنقطاع المياه إلى إنعدام الديزل
قصف مدفعي يستهدف تجمعات مرتزقة العدوان شمال المخا وحول مفرق موزع
وكيل محافظة صنعاء يتفقد عدد من مدارس مديرية بني مطر
صباحية شعرية بمديرية يريم محافظة إب
وكيل محافظة حجة يدشن تطبيق نظام التقويم الوطني
كلية التربية بجامعة إب تحتفي بالدفعة الخامسة من قسم اللغة العربية
المهندس هشام شرف يشدد علی تطوير أداء وزارة التخطيط لقيادة العملية التنموية في البلاد
رئيس لجنة الشئون الإجتماعية بمحلي العاصمة يكرم معلمو وطلاب مدرسة المستقبل للصم وضعاف السمع
مصرع أربعة من مرتزقة العدوان بمديرية المتون بالجوف
مناقشة الإشكاليات التي تواجه محطات الغاز بمحافظة إب
العدوان السعودي على اليمن
تحالف العدوان يواصل القصف الجوي والصاروخي على مناطق متفرقة بصعدة
[29/أبريل/2017]
أبناء مديرية سحار الشمالية بصعدة يقدمون قافلة غذائية للجيش واللجان الشعبية 
[29/أبريل/2017]
طيران العدوان السعودي يواصل غاراته على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية
[29/أبريل/2017]
طيران العدوان السعودي يشن ثماني غارات على محافظة تعز
[29/أبريل/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديريتي صرواح وحريب بمأرب
[28/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by