وزارة الإعلام وقناة اليمن الفضائية تنعي المخرج التلفزيوني القدير عبد الله الجعدبي [29/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

نعت وزارة الإعلام وكافة مؤسساتها الإعلامية وقناة اليمن الفضائية من اليمن إلى كافة مشاهديها في الداخل والخارج وإلى عموم أبناء الشعب اليمني رحيل اﻹعلامي والمخرج التلفزيوني القدير عبد الله الجعدبي الذي وافاه اﻷجل اليوم إثر مرض ألم به بعد عمر حافل بالعطاء اﻹعلامي.



وأشار بيان النعي تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منه إلى إن رحيل هذه القامة اﻹبداعية والوطنية يشكل خسارة فادحة لقناة اليمن الفضائية وللساحة اﻹعلامية والثقافية اليمنية حيث خسرت برحيله واحداً من أبرز رجالاتها الذين بذلوا أنفسهم في خدمة القضايا الوطنية والمجتمعية المختلفة.



ولفت البيان إلى أن الفقيد عرف بدماثة الخلق والتفاني في العمل حيث كان يؤدي عمله بهدوء وصمت وصبر ويسعى لحل كافة الإشكاليات التي تواجهه دون أي ضجيج .. مشيراً إلى أن الفقيد له العديد من اﻷعمال التلفزيونية التي أثرى بها مكتبة التلفزيون .



وعبر البيان عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد وكل أصدقائه ومحبيه في هذا المصاب .. سائلاً من الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وأن يسكنه فسيح جناته.



" إنا لله وإنا إليه راجعون".



وقد ووري جثمانه الثرى في مقبرة خزيمة بعد الصلاة عليه في الجامع الكبير بعد عصر اليوم.

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