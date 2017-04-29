وزير الخارجية الألماني: ترامب وأسرته يتصرفون كأسرة ملكية [29/أبريل/2017] برلين – سبأ:

إنتقد وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل تصرفات أسرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأقاربه قائلاً إنهم "يتصرفون كأسرة ملكية".



ونقلت صحيفة (التيلجراف) عن الوزير الألماني قوله ان "هناك أشياء تثير استغرابي ومن بينها على سبيل المثال زيارة ابنة ترامب إلى ألمانيا، التي تمت تغطيتها وكأنها حدث عالمي هام".



وانتقد الوزير تعيين ترامب لابنته إيفانكا في منصب رسمي بالبيت الأبيض واعتبر ذلك ضرباً من المحسوبية.



وقال في هذا الصدد "أشعر بالقلق دائماً عندما يظهر أفراد الأسرة، الذين لم يتم انتخابهم بتاتاً، فجأة كممثلين رسميين للدولة وينظر إليهم وكأنهم أعضاء أسرة ملكية".



تجدر الإشارة إلى أن إيفانكا ترامب تعرضت للصفير وصيحات الاستهجان في برلين بعد كلمة لها في الدفاع عن والدها.

سبأ