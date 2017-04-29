ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 29 - أبريل - 2017 الساعة 07:54:28م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي رئيس حكومة الإنقاذ الوطني
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم الدكتور عبد العزيز بن حبتور رئيس حكومة الإنقاذ الوطني.
إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يبلغ يومه الثالث عشر
دخل الإضراب المفتوح للأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال الاسرائيلي يومه الثالث عشر على التوالي، حيث ارتفع عدد المشاركين في معركة "الأمعاء الخاوية" لأكثر من (1600) أسير يتقدمهم النائب مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح..
إجتماع برئاسة وزير الصناعة يناقش آلية التعامل بالبطاقة السلعية في المولات التجارية
ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر، الملاحظات المقدمة من مالكي المولات حول آلية التعامل بالبطاقة السلعية لموظفي الدولة في القطاعين العام والخاص.
تفوق الألماني فيتل في جولة التجارب الاخيرة لسباق جائزة روسيا الكبرى للفورمولا 1
تفوق الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري على سائقي منافسه مرسيدس في جولة التجارب الحرة الثالثة لسباق جائزة روسيا الكبرى الجولة الرابعة من بطولة العالم لسباقات (فورمولا 1).
آخر الأخبار:
مدير مؤسسة المياه بالحديدة يرجع مشكلة إنقطاع المياه إلى إنعدام الديزل
قصف مدفعي يستهدف تجمعات مرتزقة العدوان شمال المخا وحول مفرق موزع
وكيل محافظة صنعاء يتفقد عدد من مدارس مديرية بني مطر
صباحية شعرية بمديرية يريم محافظة إب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
روسيا تعلن عن بدء مباحثات مع البنك الآسيوي للاستثمار مشروع طريق يربط الصين بأوروبا
[29/أبريل/2017] موسكو – سبأ:
أعلنت روسيا اليوم السبت عن بدء مباحثات مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية (آبيي) حول إمكانية الاستثمار في مشروع إنشاء الطريق السريع (ميريديان) الرابط بين الصين وأوروبا.

ونقلت وكالات الانباء الروسية عن نائب رئيس البنك ألكسندر دينني قوله "إن "الطرفين يواصلان مناقشة المشروع".

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي إيغور شوفالوف اكد خلال اجتماع سابق للجنة الروسية - الصينية المشتركة إن بلاده تتباحث مع (أبيي) لتوفير التمويل اللازم لمشروع (ميريديان).

ووفقاً لوكالة الطرق الروسية، فإن طول مشروع (ميريديان) سيبلغ 8445 كم يربط غرب أوروبا والصين، فيما سيصل طول الجزء الروسي منه إلى حوالي 2000 كم، مع تميز الطريق بأفضل المواصفات التقنية وبأربعة مسارات، على أن ينتهي بحلول عام 2020م.

واوضحت ان الطريق سيربط بين 22 مدينة روسية كبرى وبين دول الاتحاد السوفيتي السابق والصين ودول في أوروبا.

واشارت وكالة الطرق الروسية الى ان هذا الطريق سيمكن من تقليص مدة نقل السلع والحمولات بين الدول والمدن التي سيمر بها، كونه سيساعد في التنقل أسرع بخمس مرات مما هو عليه في الوقت الحالي، وستصل السرعة المتوسطة بهذا الطريق إلى 110 كيلومتر في الساعة.
سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
وصول أول قطار شحن من بريطانيا إلى الصين بعد 19 يوماً
نمو الاقتصاد الأمريكي بأضعف وتيرة في ثلاث سنوات خلال الربع الأول من 2017م
إرتفاع الاحتياطيات الأجنبية لروسيا إلى 400 مليار دولار
إجتماع برئاسة وزير الصناعة يناقش آلية التعامل بالبطاقة السلعية في المولات التجارية
وزير مالية ألمانيا: يجب ألا يكون لبريطانيا مزايا على نظرائها الأوروبيين بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي
روسيا تعلن عن إنخفاض إنتاجها من النفط إلى 300 ألف برميل يومياً
الأسهم الأوروبية تتراجع في بداية تعاملاتها
ميركل تطالب بفرض التزامات مالية على بريطانيا في مستهل مفاوضات (بريكست)
ارتفاع الأسهم الأمريكية عند الفتح وسط تركيز على الأرباح
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
العدوان السعودي على اليمن
تحالف العدوان يواصل القصف الجوي والصاروخي على مناطق متفرقة بصعدة
[29/أبريل/2017]
أبناء مديرية سحار الشمالية بصعدة يقدمون قافلة غذائية للجيش واللجان الشعبية 
[29/أبريل/2017]
طيران العدوان السعودي يواصل غاراته على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية
[29/أبريل/2017]
طيران العدوان السعودي يشن ثماني غارات على محافظة تعز
[29/أبريل/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديريتي صرواح وحريب بمأرب
[28/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by