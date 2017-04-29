روسيا تعلن عن بدء مباحثات مع البنك الآسيوي للاستثمار مشروع طريق يربط الصين بأوروبا [29/أبريل/2017] موسكو – سبأ:

أعلنت روسيا اليوم السبت عن بدء مباحثات مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية (آبيي) حول إمكانية الاستثمار في مشروع إنشاء الطريق السريع (ميريديان) الرابط بين الصين وأوروبا.



ونقلت وكالات الانباء الروسية عن نائب رئيس البنك ألكسندر دينني قوله "إن "الطرفين يواصلان مناقشة المشروع".



وكان نائب رئيس الوزراء الروسي إيغور شوفالوف اكد خلال اجتماع سابق للجنة الروسية - الصينية المشتركة إن بلاده تتباحث مع (أبيي) لتوفير التمويل اللازم لمشروع (ميريديان).



ووفقاً لوكالة الطرق الروسية، فإن طول مشروع (ميريديان) سيبلغ 8445 كم يربط غرب أوروبا والصين، فيما سيصل طول الجزء الروسي منه إلى حوالي 2000 كم، مع تميز الطريق بأفضل المواصفات التقنية وبأربعة مسارات، على أن ينتهي بحلول عام 2020م.



واوضحت ان الطريق سيربط بين 22 مدينة روسية كبرى وبين دول الاتحاد السوفيتي السابق والصين ودول في أوروبا.



واشارت وكالة الطرق الروسية الى ان هذا الطريق سيمكن من تقليص مدة نقل السلع والحمولات بين الدول والمدن التي سيمر بها، كونه سيساعد في التنقل أسرع بخمس مرات مما هو عليه في الوقت الحالي، وستصل السرعة المتوسطة بهذا الطريق إلى 110 كيلومتر في الساعة.

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