بدء مناورات بحرية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في بحر اليابان [29/أبريل/2017] سول – سبأ:

بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورات عسكرية بحرية اليوم السبت في بحر اليابان بمشاركة حاملة الطائرات كارل وينسون التي دخلت البحر في وقت سابق.



وذكر التلفزيون الياباني إن دخول حاملة الطائرات الأمريكية كارل وينسون ومجموعة سفن مرافقة لها بحر اليابان عبر المضيق الكوري تزامن مع فشل تجربة بيونغ يانغ الصاروخية.



ولم تكشف القوات البحرية الكورية الجنوبية والأمريكية عن الجدول الزمني للمناورات، غير أن من المتوقع أن تستمر التدريبات المشتركة حتى الأسبوع القادم.



ويرجح الخبراء أن تشمل أهداف المناورة تحسين أداء الحلفاء في كشف إطلاق صواريخ بالستية عابرة للقارات للعدو المفترض، ومراقبة مسار تحليقها واعتراضها.



وكانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أجرتا مناورات عسكرية في منطقة تبعد 15 ميلاً عن حدود كوريا الشمالية في 27 إبريل الجاري.



وصرحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية حينها بأن المناورات جرت باستخدام أنظمة صواريخ متعددة ومروحيات وأكثر من 250 نوعاً من الأسلحة والذخيرة.



وسبق ان دعت الصين إلى وقف هذه المناورات العسكرية بسبب التوتر القائم في شبة الجزيرة الكورية.

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