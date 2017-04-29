رئيس لجنة الشئون الإجتماعية بمحلي العاصمة يكرم معلمو وطلاب مدرسة المستقبل للصم وضعاف السمع [29/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

كرم رئيس لجنة الشئون الاجتماعية والعمل بالمجلس المحلي بأمانة العاصمة حمود النقيب اليوم المعلمين وطلاب مدرسة المستقبل للصم وضعاف السمع دفعة "صامدون ضد العدوان" من الصم والبكم للمرحلة الثانوية.



وفي التكريم التي نظمته جمعية رعاية وتأهيل الصم والبكم بأمانة العاصمة ومدرسة المستقبل للصم وضعفاء السمع، أشاد رئيس لجنة الشؤون الإجتماعية بمحلي الأمانة بما حققه الطلاب الصم وضعاف السمع من نتائج إيجابية كثمرة لجهودهم خلال العام الدراسي.



ونوه بالإرادة والإصرار لدى شريحة الصم والبكم وتغلبهم على التحديات والمعوقات التي تواجههم من أجل مواصلة التعليم .. وقال " هؤلاء المبدعون والمتفوقون يتوجون ويحصدون اليوم ثمار جهدهم وعزيمتهم القوية النجاح والتفوق".



فيما أكد مدير المنطقة التعليمية بمديرية شعوب عصام العابد أهمية رعاية ودعم شريحة الصم البكم في مختلف الجوانب لتحقيق طموحاتهم وإدماجهم في المجتمع.



من جانبها ثمنت كلمة جمعية رعاية الصم والبكم التي ألقتها عائشة العواضي، إهتمام ودعم السلطة المحلية بأمانة العاصمة لأنشطة وفعاليات شريحة الصم والبكم.



وأعربت كلمة الخريجين للطالب صادق اليتيم عن الشكر والتقدير لكل من دعمهم وشجعهم على أخذ حقهم من التعليم .. داعية الجهات والمنظمات والمجتمع إلى دعم ورعاية الصم والبكم في مختلف القطاعات والمجالات.



تخلل الحفل فقرات إنشادية ورسالة تحدي وفقرات استعراضية قدمها طلاب المدرسة.

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