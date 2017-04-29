الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة [29/أبريل/2017] القدس المحتلة – سبأ :

إعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت ثلاثة مواطنين فلسطينيين شرق مدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.



وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت منازل في ضاحية ذنابة واعتقلت ثلاثة شبان فلسطينيين تتراوح أعمارهم بين 23 و 26 سنة.



من جهة أخرى أصيب فلسطينيان اليوم في اعتداء للمستوطنين ومواجهات مع قوات الاحتلال في قرية عوريف جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس قوله إن مستوطنين هاجموا منزل أحد المواطنين في عوريف كما اعتدوا عليه مما أدى لإصابته بجروح.



وأضاف أن قوات الاحتلال هاجمت المواطنين الفلسطينيين عقب تصدي لجان الحراسة لهجوم المستوطنين ما أدى لإصابة فلسطيني في الـ 56 من العمر بعيار معدني مغلف بالمطاط.

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