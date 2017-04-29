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آخر تحديث: السبت، 29 - أبريل - 2017 الساعة 06:46:43م
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مناقشة الإشكاليات التي تواجه محطات الغاز بمحافظة إب
[29/أبريل/2017] إب - سبأ:
ناقش إجتماع بمحافظة إب اليوم برئاسة وكيل المحافظة قاسم المساوى وضم مالكو محطات الغاز بالمحافظة، الإشكاليات التي تواجه محطات الغاز وإجراءات فتح المحطات المتوقفة خلال الفترة الماضية.

وأكد الإجتماع بحضور مدير عام فرع شركة الغاز بالمحافظة أشرف العوج ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة فضل الزبيدي، أهمية العمل على تسهيل حصول المواطنين على إسطوانات الغاز وخاصة خلال شهر رمضان المبارك .

وألزم الإجتماع مالكو محطات الغاز فتح محطاتهم للمواطنين بدءً من غد الأحد وبيع أسطوانات الغاز من الكميات المخصصة للمحافظة بسعرها المحدد وعدم بيع أي كميات منها خارج نطاق المحافظة.

وفي الإجتماع أكد الوكيل المساوى أنه سيتم توفير مادة الغاز المنزلي وبكميات كبيرة في الأسواق المحلية بالمحافظة خلال اليومين القادمين بعد إعادة فتح محطات الغاز التي توقفت عن العمل جراء بعض الإشكاليات التي واجهتها خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن التسهيلات التي قدمتها السلطة المحلية وتشكيل لجنة للرقابة والمتابعة والتوزيع العادل لحصص المحافظة على محطات الغاز، ستسهم في إنهاء العشوائية التي حالت دون تغطية إحتياجات السوق المحلي من مادة الغاز.

وشدد وكيل محافظة إب على ضرورة تكثيف حملات التفتيش لضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق المتلاعبين بمادة الغاز ومنع الإحتكار لها وبيعها في السوق السوداء.
سبأ
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