إفتتاح حديقة بطولة كأس القارات 2017م في العاصمة الروسية موسكو [29/أبريل/2017] موسكو – سبأ:

إفتتحت السلطات الروسية في العاصمة موسكو اليوم السبت حديقة خاصة بمناسبة تنظيم روسيا لبطولة كأس القارات 2017م.



وذكرت وكالة (تاس) الروسية للانباء ان مراسم افتتاح الحديقة شهدت مشاركة رئيس اللجنة المنظمة لمونديال روسيا 2018م فيتالي موتكو والنجم الفرنسي السابق مارسيل ديسايي الذي توج مع منتخب (الديوك) ببطولة كأس العالم (1998م)، وبطولة كأس القارات مرتين (2001 و2003م).



واوضحت الوكالة ان الحديقة والتي ستعمل يومي 29 و30 أبريل الجاري ستشهد تنظيم مجموعة من الأنشطة الترفيهية والمسابقات، فضلاً عن فرصة للفوز بتذكرة لحضور إحدى مباريات كأس القارات في موسكو، كما ستعرض كأس البطولة أمام الزوار لأخذ صور تذكارية معها.



وعلق موتكو على استعدادات روسيا لتنظيم كأس القارات 2017م قائلاً "مع تبقي 49 يوما بالتمام والكمال على انطلاق البطولة، فقد أصبحت روسيا مستعدة لاستضافة هذا الحدث الرياضي البارز حيث افتتحت في المدن الأربع التي تستضيف مباريات البطولة مراكز لبيع التذاكر".



وأكد موتكو أن بطولة كأس القارات روسيا 2017م ستنظم على أعلى مستوى .. مشيراً إلى أن أفضل المنتخبات العالمية المشاركة ستمنح المشاهدين متعة كروية.



يذكر أن روسيا حظيت بشرف تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018م وستنظم بطولة كأس القارات 2017م، التي ستقام مبارياتها في أربع مدن روسية (موسكو، قازان، سان بطرسبورغ وسوتشي) في الفترة من 17 يونيو حتى 2 يوليو من العام الجاري.

سبأ