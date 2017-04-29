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آخر تحديث: السبت، 29 - أبريل - 2017 الساعة 06:46:43م
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  رياضة
هبوط فريق غرناطة إلى دوري الدرجة الثانية لكرة القدم في إسبانيا
[29/أبريل/2017] مدريد – سبأ :
هبط فريق غرناطة إلى دوري الدرجة الثانية لكرة القدم في إسبانيا اثر هزيمته (1-2) أمام مضيفه ريال سوسييداد اليوم السبت ضمن المرحلة الـ35 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليكون ثاني فريق يهبط بعد فريق أوساسونا .

وتجمَّد رصيد غرناطة عند 20 نقطة بالمركز الـ19 (قبل الأخير) بفارق 10 نقاط عن ليجانيس، صاحب المركز الـ17، قبل آخر 3 مباريات من الموسم.

في المقابل، عزز سوسييداد، آماله في المشاركة بمسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي، ورفع رصيده لـ61 نقطة، ليتقدم للمركز السادس مؤقتاً.

وأنهى سوسييداد الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله المكسيكي كارلوس فيلا في نهاية الشوط.

وفي الشوط الثاني، تعادل غرناطة بهدف سجله أدريان راموس في الدقيقة 65 لكن خوان ميجيل (خوانمي) سجل هدف الفوز لسوسييداد في الدقيقة 84 ودفع بغرناطة إلى الهبوط رسميا قبل المراحل الثلاثة الأخيرة من الموسم.

ومني غرناطة اليوم بالهزيمة الخامسة على التوالي وهي التاسعة للفريق مقبل تعادل واحد فقط في آخر عشر مباريات خاضها بالمسابقة ليهبط الفريق برفقة أوساسونا المتذيل والذي هبط للدرجة الثانية قبل مباريات هذه المرحلة بعدما تجمد رصيده عند 18 نقطة.
سبأ
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