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آخر تحديث: السبت، 29 - أبريل - 2017 الساعة 06:46:43م
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  اقتصاد
وصول أول قطار شحن من بريطانيا إلى الصين بعد 19 يوماً
[29/أبريل/2017] بكين – سبأ:
وصل أول قطار شحن من بريطانيا إلى الصين إلى وجهته في مدينة ييوو شرقي الصين اليوم السبت بعد رحلة استمرت 19 يوماً.

وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلاً عن شركة السكك الحديدية الصينية ان قطار الشحن العابر للقارات انطلق من لندن يوم 10 ابريل الماضي، وعلى متنه 32 حاوية تحمل بشكل أساسي منتجات الأمومة والمشروبات الغازية.

واضافت ان تلك السلع سافرت أكثر من 12 ألف كيلومتر، وعبرت خلال 7 بلدان قبل وصولها إلى مركز التصنيع والتجارة الصيني حيث يجري إنتاج سلع صغيرة مثل الأدوات المنزلية والملابس والهدايا التذكارية.

يشار إلى أن لندن المدينة الـ 15 في أوروبا التي تضاف إلى خدمات الشحن بالقطارات بين الصين وأوروبا ووصلت أول رحلة قطار شحن صيني إليها في يناير الماضي.

واكدت شركة السكك الحديدية الصينية أن خدمة الشحن بين الصين وبريطانيا توفر طريقاً أمناً وفعالاً عن طريق البر، ما يقوي العلاقات التجارية الثنائية ويقدم خدمة أفضل لمبادرة الحزام والطريق المقترحة من الصين.

وتملك الصين خدمات شحن سريع إلى 28 مدينة أوربية منذ مارس 2011م، وأجرت أكثر من 3500 رحلة، وينبغي أن ترتفع رحلات الشحن إلى 5 ألاف رحلة بحلول 2020م.
سبأ
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