تفوق الألماني فيتل في جولة التجارب الاخيرة لسباق جائزة روسيا الكبرى للفورمولا 1 [29/أبريل/2017] سوتشي – سبأ:

تفوق الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري على سائقي منافسه مرسيدس في جولة التجارب الحرة الثالثة لسباق جائزة روسيا الكبرى الجولة الرابعة من بطولة العالم لسباقات (فورمولا 1).



وسجل فيتل، أسرع زمن على حلبة سوتشي الروسية اليوم عندما قطع المضمار في دقيقة واحدة و34.001 ثانية.



واحتل سائق فيراري الثاني الفنلندي كيمي رايكونن المركز الثاني، متخلفاً بفارق 0.337 ثانية عن فيتل، الذي سبق له التتويج ببطولة العالم أربع مرات مع فريقه السابق رد بول.



وقطع الفنلندي الآخر فالتيري بوتاس سائق مرسيدس، مضمار حلبة سوتشي في دقيقة واحدة و34.364 ثانية، ليحتل المركز الثالث، متقدماً مباشرة على زميله في الفريق هاميلتون.



ويتصدر فيتل الفائز بسباق أستراليا الترتيب العام لفئة السائقين في بطولة العالم بـ68 نقطة، ويليه هاميلتون، الفائز بسباق جائزة الصين الكبرى، في المركز الثاني بـ61 نقطة، بينما يحتل بوتاس المركز الثالث بـ38 نقطة.



وسيطر مرسيدس تماماً على سباق روسيا منذ دخوله برنامج البطولة للمرة الأولى في 2014م، حيث فاز هاميلتون في أول نسختين في 2014 و2015م في حين فاز الألماني نيكو روزبرج في العام الماضي قبل تتويجه بلقب البطولة ثم الاعتزال بصورة غير متوقعة.

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