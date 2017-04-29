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آخر تحديث: السبت، 29 - أبريل - 2017 الساعة 06:07:00م
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  اقتصاد
نمو الاقتصاد الأمريكي بأضعف وتيرة في ثلاث سنوات خلال الربع الأول من 2017م
[29/أبريل/2017] واشنطن – سبأ:
حقق الاقتصاد الأمريكي نمواً بأضعف وتيرة في ثلاث سنوات خلال الربع الأول من العام الجاري 2017م بينما زاد إنفاق المستهلكين ما يشكل انتكاسة محتملة لتعهد الرئيس دونالد ترامب بتعزيز النمو الاقتصادي لبلاده.

وكشفت احصاءات وزارة التجارة الأمريكية والتي نشرت اليوم إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بوتيرة سنوية بلغت 0.7 بالمائة مع قيام الحكومة أيضاً بخفض الإنفاق على الدفاع في قراءة تعد الأضعف منذ الربع الأول من 2014م.

وافادت ان الاقتصاد نما بنسبة 2.1 بالمائة في الربع الأخير من العام الماضي، بعدما توقع اقتصاديون نمو الناتج المجلي الإجمالي إلى 1.2 بالمائة في الربع الأخير.

واضافت ان النمو في إنفاق المستهلكين والذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة نما بنسبة 0.3 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري 2017م .

ويأتي ذلك في الوقت الذي يؤكد الاقتصاديون بإن من الصعب على ترامب الوفاء بتعهده بزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى اربعة بالمائة دون زيادة الإنتاجية.
سبأ
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