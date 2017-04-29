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وزير الأشغال يتفقد عدد من الطرقات والجسور بمحافظة ذمار  
[29/أبريل/2017] ذمار - سبأ:
تفقد وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق اليوم عدد من الشوارع الداخلية بمدينة ذمار والطرقات والجسور بالمحافظة وخاصة تلك التي تعرضت للتدمير من قبل العدوان.

واطلع وزير الأشغال العامة والطرق ومعه المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس لبيب عز الدين ومدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة المهندس هيصمي أحمد الهيصمي ومدير عام فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور بالمحافظة المهندس إبراهيم الغذيفي على الأضرار التي تعرض لها الطرق والجسور في محافظة ذمار جراء الاستهداف المتعمد لها من طيران العدوان السعودي الأمريكي.

 كما استمع من المسئولين في مكتب الأشغال وفرع المؤسسة العامة للطرق والجسور بالمحافظة إلى شرح عن الجهود والمعالجات للطرق والجسور التي تعرضت للتدمير من طيران العدوان السعودي الأمريكي.

 كما تفقد وزير الأشغال العامة والطرق أرضية الوزارة بمدينة ذمار التي تضم معدات ألوزارة والمؤسسة العامة للطرق والجسور وكذا تلك المعدات التي تم إجراء الصيانة لها وبدء تشغيلها في أعمال الإصلاحات والمعالجات للطرق والجسور والشوارع .

وأكد الوزير أهمية الحفاظ على معدات وممتلكات الوزارة .. موجهاً بمحاسبة كل من يثبت تقصيره وإهماله في الحفاظ على الممتلكات العامة .

 وثمن الوزير الجهود التي تبذل من قبل كافة العاملين في قطاع الأشغال العامة والطرق في إيجاد المعالجات اللازمة للطرقات والجسور التي دمرها العدوان السعودي الأمريكي.. مؤكداً استعداد الوزارة لتقديم كل ما يمكن تقديمه وفق الإمكانيات المتاحة.

وأشار إلى أنه يجري حالياً متابعة المستحقات المتأخرة لصندوق صيانة الطرق والجسور وبما من شأنه تعزيز العمل في صيانة الطرق والجسور والشوارع الداخلية وخاصة تلك التي تعرضت للتدمير الممنهج من قبل العدوان.  
سبأ
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