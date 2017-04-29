ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 29 - أبريل - 2017 الساعة 06:07:00م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي رئيس حكومة الإنقاذ الوطني
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم الدكتور عبد العزيز بن حبتور رئيس حكومة الإنقاذ الوطني.
إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يبلغ يومه الثالث عشر
دخل الإضراب المفتوح للأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال الاسرائيلي يومه الثالث عشر على التوالي، حيث ارتفع عدد المشاركين في معركة "الأمعاء الخاوية" لأكثر من (1600) أسير يتقدمهم النائب مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح..
إجتماع برئاسة وزير الصناعة يناقش آلية التعامل بالبطاقة السلعية في المولات التجارية
ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر، الملاحظات المقدمة من مالكي المولات حول آلية التعامل بالبطاقة السلعية لموظفي الدولة في القطاعين العام والخاص.
تفوق الألماني فيتل في جولة التجارب الاخيرة لسباق جائزة روسيا الكبرى للفورمولا 1
تفوق الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري على سائقي منافسه مرسيدس في جولة التجارب الحرة الثالثة لسباق جائزة روسيا الكبرى الجولة الرابعة من بطولة العالم لسباقات (فورمولا 1).
آخر الأخبار:
نمو الاقتصاد الأمريكي بأضعف وتيرة في ثلاث سنوات خلال الربع الأول من 2017م
وزير الأشغال يتفقد عدد من الطرقات والجسور بمحافظة ذمار  
صدور كتاب جديد عن ''الجماعات الدينية وتكفير المثقفين'' للكاتب عبدالرحمن غيلان 
تدشين نشاط التحصين الروتيني ضد مرض الكزاز في عدد من مديريات صنعاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تدشين نشاط التحصين الروتيني ضد مرض الكزاز في عدد من مديريات صنعاء
[29/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
دشن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة صنعاء اليوم نشاط التحصين الروتيني ضد مرض الكزاز في مديريات بني مطر والحيمتين وصعفان بتمويل منظمة اليونيسيف.

وأوضح مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر أن نشاط التحصين يستهدف في ستة أيام 65 ألف و 660 من النساء في سن 15-49 عام .. داعيا السلطات المحلية في المديريات المستهدفة التعاون مع الفرق الميدانية والتوعوية.

فيما أكد مدراء مديريات الحيمتين وبني مطر وصعفان ومدير التحصين بمكتب الصحة ومدير التثقيف الصحي أهمية إنجاح نشاط التحصين الروتيني .. مؤكدين الإستعداد تسهيل مهام الفرق الصحية والمتطوعة بما يكفل تحقيق الهدف المنشود.

وأشاروا إلى أن 165 فرقة صحية تنفذ نشاط التحصين الروتيني بينها ثمان فرق ثابتة تحت إشراف 38 مشرف صحي و 100 متطوعة لتوعية المواطنين في القرى.
سبأ
  المزيد من (محلي)
وزير الأشغال يتفقد عدد من الطرقات والجسور بمحافظة ذمار  
صدور كتاب جديد عن ''الجماعات الدينية وتكفير المثقفين'' للكاتب عبدالرحمن غيلان 
إستفادة أكثر من 44 ألف من خدمات مستشفى 22 مايو بضلاع همدان
مديرية ثلا بعمران تحيي الذكرى السنوية للشهيد القائد
تدشين نشاط التحصين الروتيني ضد مرض الكزاز بمديريتي الشغادرة وعبس بحجة
اجتماع برئاسة وزير الأشغال يناقش جهود إصلاح الأضرار في الطرقات بمحافظة ذمار
القوة الصاروخية والمدفعية تدك تجمعات العدو السعودي بنجران وجيزان وسقوط قتلى وجرحى
بازار خيري لصالح مرضى السرطان والنازحين بجامعة الرازي بأمانة العاصمة
ورشة عمل بصنعاء حول إعداد السياسات العامة للقبول وتحديد الطاقة الاستيعابية بالجامعات اليمنية (مصحح)
لجنة تكريم أوائل الجمهورية تحدد الأربعاء القادم موعد إحتفائية التكريم
العدوان السعودي على اليمن
تحالف العدوان يواصل القصف الجوي والصاروخي على مناطق متفرقة بصعدة
[29/أبريل/2017]
أبناء مديرية سحار الشمالية بصعدة يقدمون قافلة غذائية للجيش واللجان الشعبية 
[29/أبريل/2017]
طيران العدوان السعودي يواصل غاراته على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية
[29/أبريل/2017]
طيران العدوان السعودي يشن ثماني غارات على محافظة تعز
[29/أبريل/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديريتي صرواح وحريب بمأرب
[28/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by