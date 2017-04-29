تدشين نشاط التحصين الروتيني ضد مرض الكزاز في عدد من مديريات صنعاء [29/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

دشن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة صنعاء اليوم نشاط التحصين الروتيني ضد مرض الكزاز في مديريات بني مطر والحيمتين وصعفان بتمويل منظمة اليونيسيف.



وأوضح مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر أن نشاط التحصين يستهدف في ستة أيام 65 ألف و 660 من النساء في سن 15-49 عام .. داعيا السلطات المحلية في المديريات المستهدفة التعاون مع الفرق الميدانية والتوعوية.



فيما أكد مدراء مديريات الحيمتين وبني مطر وصعفان ومدير التحصين بمكتب الصحة ومدير التثقيف الصحي أهمية إنجاح نشاط التحصين الروتيني .. مؤكدين الإستعداد تسهيل مهام الفرق الصحية والمتطوعة بما يكفل تحقيق الهدف المنشود.



وأشاروا إلى أن 165 فرقة صحية تنفذ نشاط التحصين الروتيني بينها ثمان فرق ثابتة تحت إشراف 38 مشرف صحي و 100 متطوعة لتوعية المواطنين في القرى.

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