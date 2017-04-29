إستفادة أكثر من 44 ألف من خدمات مستشفى 22 مايو بضلاع همدان [29/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

إستفاد 44 ألف و297 حالة من خدمات مستشفى 22 مايو التعليمي بضلاع همدان محافظة صنعاء خلال الربع الأول من العام الجاري.



وأوضح تقرير صادر عن المستشفى تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المستفيدين من الأقسام التشخيصية بلغ 12 ألف و 610 مستفيد وقسم الولادة 424 ، فيما إستفاد من قسم الغسيل الكلوي ألف و478 و 323 من قسم الحضانة.



وأشار التقرير إلى أن ألف و 118 حالة إستفادت من قسم الرقود بالمستشفى و 338 من قسم العناية المركزة وثمانية آلاف و542 من أقسام الطوارئ وبقية الحالات توزعت على أقسام المجارحة والعيادات الخارجية وخدمات الرعاية الصحية الأولية والعمليات.



وأكد مدير عام المستشفى الدكتور مطهر مرشد أن تطوير مستوى الخدمات التي يقدمها المستشفى للمرضى ساهم في زيادة إرتفاع عدد المستفيدين .. منوها بدعم قيادة المحافظة ومكتب الصحة ومنظمة اليونيسيف للمستشفى.



وأشار إلى أن المستشفى سيشهد نقلة نوعية في الخدمات الطبية خلال الفترة المقبلة وخاصة بعد تقديم الخدمات الصحية المجانية بالتنسيق مع مكتب الصحة بالمحافظة بتمويل منظمة اليونيسيف في تخصصات العمليات القيصرية والولادة الطبيعية ورعاية الحوامل والصحة الإنجابية و رقود الحضانة والأطفال.

سبأ