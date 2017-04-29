إرتفاع الاحتياطيات الأجنبية لروسيا إلى 400 مليار دولار [29/أبريل/2017] موسكو – سبأ:

أعلن البنك المركزي الروسي اليوم السبت أن الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، ارتفعت إلى 400 مليار دولار في الأسبوع المنتهي بـ 21 أبريل الجاري وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2014م.



وذكر البنك في تقرير نشرته وكالات الانباء الروسية ان الاحتياطات صعدت إلى مستوى قياسي في أغسطس 2008م، عندما بلغت 598 مليار دولار، وبحلول يناير 2014م، وصلت إلى 500 مليار دولار.



واوضح ان البنك يسعى في الوقت الراهن إلى اتباع سياسة عدم زيادة الاحتياطي أملاً منه في خفض معدل التضخم إلى 4 بالمائة بدلاً من النسبة الحالية البالغة 4.3 بالمائة.



يشار الى ان احتياطات روسيا الدولية تكون من أصول أجنبية عالية السيولة موجودة لدى المصرف المركزي والحكومة الروسية وتتألف من الذهب، والنقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي.

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