الرئيس الفرنسي : من مصلحة الفرنسيين البقاء داخل الاتحاد الأوروبي [29/أبريل/2017] بروكسل – سبأ:

أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أن من مصلحة مواطني بلاده البقاء داخل الاتحاد الأوروبي .. واصفاً أوروبا بانها الحل وليس المشكلة.



وقال الرئيس الفرنسي في تصريحات صحافية أدلى بها اليوم لدى وصوله إلى مقر انعقاد القمة الاستثنائية للاتحاد الاوروبي في بروكسل "ان على الفرنسيين الذين سيصوتون في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في الـ7 من مايو القادم، أن يعوا أن لهم كل المصلحة في البقاء داخل الاتحاد.



واوضح قائلاً "لأن العكس يعني التراجع، فلا سوق ولا عملة موحدتين، لا ضمانات اجتماعية واقتصادية".



وكان الرئيس الفرنسي قد دعا علناً في وقت سابق مواطنيه إلى التصويت لصالح المرشح إيمانويل ماكرون الذي يريد تعزيز العلاقة مع اوروبا مقابل مرشحة الجبهة الوطنية مارين لوبن التي تريد العكس تماماً لبلادها.



وحول خروج بريطانيا من الاتحاد، شدد الرئيس الفرنسي على قدرة الاتحاد بدوله ومؤسساته، على حماية مصالحه .. داعياً إلى العمل لتعزيز ثقة المواطن بالتكتل الموحد عبر بذل مزيد من الجهد على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.



كما شدد على ضرورة أن تتمخض المفاوضات مع بريطانيا عن وضع يحقق مصالح الأوروبيين، حيث "يجب أن يعي الجميع أن على بريطانيا تحمل تكلفة خروجها من الاتحاد، وأن وضعها لن يكون أفضل خارجه".

سبأ