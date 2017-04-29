روسيا تحذر النرويج من نشر منظومة الدفاع الصاروخي للناتو على أراضيها [29/أبريل/2017] موسكو – سبأ:

حذرت روسيا النرويج من الرد على نشر وحدات منظومة الدفاع الصاروخي لحلف شمال الاطلسي (الناتو) على أراضيها.



ونقلت وكالة (تاس) الروسية للانباء عن سفير روسيا لدى النرويج تيموراز راميشفيلي قوله في تصريحات صحيفة نشرت اليوم انه "سيكون من جانبنا رد، ليس ضد النرويج فقط، بل وضد (حلف) الناتو بأكمله".



واضاف السفير الروسي في تصريحاته لصحيفة (داغبلاديت) النرويجية وفقاً للوكالة أنه "قد يكون هناك اختلاف في وجهات النظر بين روسيا والنرويج حول مسألة درع الناتو الصاروخي، لكن ينبغي على الجيران الحوار وإيجاد حل يرضي الطرفين".



وتابع الدبلوماسي أن قيادة هذه المملكة الإسكندنافية ترفض التباحث مع موسكو بشأن المسألة التي تزعج روسيا فيما يخص الدور المستقبلي للنرويج في الدفاع الصاروخي الأوروبي.



واكد راميشفيلي ان "روسيا لا تسعى إلى عسكرة القطب المتجمد الشمالي" .. داعياً الحكومة النرويجية للتفكير في عواقب السياسة الأمنية الجديدة قبل اتخاذ القرار بشأن دور النرويج في الدفاع الصاروخي الأوروبي.

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