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مديرية ثلا بعمران تحيي الذكرى السنوية للشهيد القائد
[29/أبريل/2017] عمران - سبأ:
نظم أبناء مديرية ثلا بمحافظة عمران اليوم فعالية بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي.
وألقيت في الفعالية التي حضرها قيادات السلطة المحلية بالمديرية والمشائخ والوجهاء قصائد شعرية وكلمات وعرض فيلم وثائقي عن المناسبة.
وأكدت الكلمات أهمية تعزيز التلاحم والإصطفاف في مواجهة العدوان ومخططاته الإجرامية بحق الشعب اليمني .. مشددة على ضرورة رفد جبهات الشرف بالرجال والمال دفاعا عن الوطن وأمنه وإستقراره.
سبأ