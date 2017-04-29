تدشين نشاط التحصين الروتيني ضد مرض الكزاز بمديريتي الشغادرة وعبس بحجة [29/أبريل/2017] حجة - سبأ:

دشنت بمديرية الشغادرة محافظة حجة اليوم نشاط التحصين الروتيني ضد مرض الكزاز، ينظمه مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة.



يستهدف النشاط الذي يستمر ستة أيام تحصين 48 ألف و621 إمرأة من عمر 15 – 49 سنة بمديريتي الشغادرة وعبس.



وأوضح مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور أيمن مذكور أن عدد الفرق الثابتة المنفذة لنشاط التحصين الروتيني ضد مرض الكزاز 28 فريق و 86 فرقة متحركة .. مبينا أن إجمالي العاملين المشاركين في تنفيذ النشاط التحصيني 228 عاملا وعاملة .



وأكد الدكتور مذكور أهمية النشاط في حماية ووقاية الأمهات والمواليد من مرض الكزاز الوليدي القاتل والتوعية بأهمية ترك العادات والممارسات السلبية عند التوليد والتي تكون سبب رئيسي في الإصابة بهذا المرض القاتل.



حضر التدشين المشرف المركزي الدكتور زكي وعدد من مسئولي مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة.

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