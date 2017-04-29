اجتماع برئاسة وزير الأشغال يناقش جهود إصلاح الأضرار في الطرقات بمحافظة ذمار [29/أبريل/2017] ذمار - سبأ:

ناقش اجتماع عقد اليوم بمحافظة ذمار برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق سير العمل في مكتب الأشغال بمحافظة ذمار والجهود المبذولة لإصلاح ومعالجة الأضرار التي تعرضت لها شبكة الطرق جراء العدوان السعودي الأمريكي على اليمن.



واستعرض الاجتماع الذي ضم المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس لبيب عز الدين ومدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة المهندس هيصمي أحمد الهيصمي ومدير عام فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور بالمحافظة المهندس إبراهيم الغذيفي الأضرار الجسيمة التي تعرضت لها ولازالت تتعرض لها شبكة الطرق والجسور والصعوبات التي تعترض سير العمل في المكتب وسبل معالجتها وكيفية تجاوزها وفق الإمكانات المتاحة لمواصلة تقديم الخدمات للمواطنين خاصة في ظل العدوان السعودي الأمريكي البربري الهمجي الغاشم.



وفي الاجتماع حث وزير الأشغال العامة والطرق على بذل المزيد من الجهود والتعاون بين مكتب الوزارة والمؤسسات التابعة لها والسلطة المحلية لاستمرار تقديم الخدمات ومعالجة الأضرار في الطرق والجسور التي تتعرض لهجمة شرسة من قبل العدوان السعودي الغاشم وقصفها بشكل مستمر بهدف تقطيع أوصال الوطن وعزل المحافظات عن بعضها البعض.



وأكد الوزير مطلق أن الوزارة لن تألوا جهداً في متابعة توفير الإمكانيات المتاحة لتسهيل أعمال المكتب والمؤسسة العامة للطرق والجسور والصندوق للقيام بدورها في معالجة الأضرار التي تتعرض لها الطرقات جراء العدوان الغاشم وتقديم الخدمات للمواطنين .



وأشار إلى توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بتوفير الاحتياجات وصرف المبالغ التي يتطلبها العمل في الطرقات والجسور واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين في هذا الجانب.. لافتاً إلى التواصل مع مسئولي البنوك لتسهيل عملية الصرف .



إلى ذلك عقد اجتماع برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق ومسئولي فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور بمحافظة ذمار لمناقشة واستعراض جهود المؤسسة في فتح المواقع المتضررة ومعالجة الأضرار وإيجاد بدائل للجسور المنهارة عبر تحويلات مناسبة.



وخلال الاجتماع الذي حضره المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس لبيب عز الدين ومدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة المهندس هيصمي أحمد الهيصمي ومدير عام فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور بالمحافظة المهندس إبراهيم الغذيفي استمع الوزير إلى شرح من المسئولين في فرع المؤسسة والجهود المبذولة من قبل كافة العاملين فيها .



وأكد أهمية دور المؤسسة وفروعها في المحافظات في الحفاظ على الطرق والجسور في ظل إستمرار العدوان واستهدافه المتعمد لشبكة الطرق والجسور .. منوهاً بجهود العاملين في المؤسسة إلى جانب بقية المؤسسات التابعة للوزارة في إعادة الطرق والجسور التي دمرها العدوان والعمل الدؤوب لإبقاء الطريق كخدمة مجتمعية تسهل حركة تنقلات المواطنين.

سبأ