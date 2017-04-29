القوة الصاروخية والمدفعية تدك تجمعات العدو السعودي بنجران وجيزان وسقوط قتلى وجرحى [29/أبريل/2017] جيزان - سبأ:

دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات ومواقع العدو السعودي في جيزان ونجران، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الجنود السعوديين.



وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية والمدفعية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في مواقع الشانق والكرس وشرق قرية القفل وخلف كرس جوبح بعشرات من الصواريخ وقذائف المدفعية ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي.



وأشار المصدر إلى أن صاروخية الجيش واللجان الشعبية استهدفت أيضاً تجمعات للجنود السعوديين في حصن الحماد بنجران، فيما استهدفت المدفعية مواقع مرتزقة الجيش السعودي شمال صحراء ميدي محققة إصابات مباشرة.

سبأ