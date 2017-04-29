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بازار خيري لصالح مرضى السرطان والنازحين بجامعة الرازي بأمانة العاصمة
[29/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
دشن أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين محمد جمعان بجامعة الرازي اليوم البازار الخيري الذي نظمته مبادرات روح إنسان ومن أحياها وسنحيي الأمل، لصالح مرضى السرطان والنازحين تحت شعار" إحياء ضمير ".

وفي البازار الذي حضره رئيس لجنة الشئون الإجتماعية والعمل بمحلي الأمانة حمود النقيب أشاد أمين عام محلي أمانة العاصمة بجهود المبادرات في تنظيم البازار الخيري والإنساني لمساعدة مرضى السرطان والنازحين وخاصة في ظل الأـوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأشار إلى الوعي الكبير لدى الشباب في إستشعار دورهم الإيجابي في خدمة المجتمع .. داعيا رجال المال والأعمال والخيرين والمنظمات الإنسانية إلى تقديم الدعم لمرضى السرطان والعمل على مساعدتهم وتخفيف معاناتهم.

فيما أوضحت نائبة رئيس مبادرة روح إنسان عائشة العواضي أن البازار يتضمن عدد من الأنشطة أبرزها بيع أطباق خيرية ومعرض تشكيلي يضم عدد من اللوحات الفنية ومعرض للأشغال اليدوية وغيرها يخصص ريعه لصالح دعم مرضى السرطان.

وأشارت إلى ضرورة تضافر الجهود وتوحيدها لدعم ومساعدة مرضى السرطان نظرا لخطورة المرض الذي يفتك بالآلاف من المواطنين.

إلى ذلك تفقد أمين عام محلي العاصمة أمين جمعان ورئيس جامعة الرازي أقسام وقاعات الجامعة وكذا معامل الصيدلة والتمريض والتخدير والمختبرات.

وأكد جمعان أهمية الشراكة الحقيقية مع الجامعة في مختلف الأنشطة والبرامج التعليمية والخيرية والإنسانية.

حضر التدشين وكيل أمانة العاصمة لقطاع الخدمات علي السقاف وعدد من المعنيين.
سبأ
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