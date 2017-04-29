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لجنة تكريم أوائل الجمهورية تحدد الأربعاء القادم موعد إحتفائية التكريم
[29/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
حددت لجنة تكريم أوائل الجمهورية في إجتماعها اليوم برئاسة وكيل وزارة التربية لقطاع التعليم أحمد النونو الأربعاء المقبل موعد إحتفائية التكريم.
وأقرت اللجنة في الإجتماع الذي حضره وكيلة الوزارة لقطاع تعليم الفتاة الدكتورة إشراق الحكيمي ووكيل الوزارة المساعد فؤاد الشامي وممثل الجهات الداعمة المدير التنفيذي لمجموعة الجيل الجديد محمد الآنسي بدء الحملة الإعلامية المصاحبة للإحتفالية الإثنين المقبل .
وفي الإجتماع شدد الوكيل النونو على ضرورة تضافر الجهود وشحذ الهمم لضمان إنجاز مهام وأعمال اللجان الفرعية في الوقت المحدد.
سبأ