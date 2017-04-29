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آخر تحديث: السبت، 29 - أبريل - 2017 الساعة 05:37:44م
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  محلي
تحالف العدوان يواصل القصف الجوي والصاروخي على مناطق متفرقة بصعدة
[29/أبريل/2017] صعدة - سبأ:
واصل تحالف العدوان السعودي الأمريكي الغاشم اليوم القصف الجوي والصاروخي مستهدفاً مناطق متفرقة من مديريات الظاهر ورازح ومنبه بمحافظة صعدة .

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن خمس غارات على أماكن متفرقة بمديرية الظاهر، مستهدفاً مزارع المواطنين والطرقات العامة.

وأشار المصدر إلى أن مناطق مديرية رازح، ومنطقتي آل الشيخ وآل عمر بمديرية منبه تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي إستهدف منازل المواطنين وممتلكاتهم.
سبأ
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