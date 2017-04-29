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الزراعة تواصل تنفيذ برنامج الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات وطرق الاستخدام الآمن للمبيدات
[29/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
أكدت وزارة الزراعة والري أن توعية المزارعين بطرق الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات النباتية وطرق الإستخدام الآمن للمبيد من أبرز العوامل المساعدة على التقليل من الخسائر الإقتصادية التي تحدثها الآفات على النباتات والإسهام في تحسين مستوى الإنتاج الزراعي.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لوقاية النباتات المهندس عبد الله السياني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزارة ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النباتات تواصل تنفيذ برنامج الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات النباتية وكذا تنفيذ الأيام الحقلية التوعوية للمزارعين بأهمية إتباع الممارسات الزراعية الصحيحة والممارسات الجيدة وخدمة المحصول دون استخدام المبيدات الزراعية إلا في حالة الضرورة القصوى.

وبين أن الوزارة بدأت في تنفيذ البرنامج مطلع العام الجاري واستهدف توعية المزارعين في عدد من مديريات أمانة العاصمة ومحافظات الحديدة وذمار وصنعاء وسيتم تنفيذ هذا البرنامج وتوسيعه ليشمل أكبر عدد من المزارعين في مختلف المحافظات .. مؤكدا أنه سيتم التركيز على توعية المزارعين بأهمية الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات، كما يتضمن تنفيذ أيام حقلية توعوية بطرق الإستخدام الآمن للمبيدات.

وأشار المهندس السياني إلى أن البرنامج يهدف إلى رصد أهم الآفات النباتية وتطبيق برنامج المكافحة المتكاملة للآفات وتوعية المزارعين بأهمية الممارسات الزراعية السليمة والتقنيات الحديثة التي تسهم في تقليل مخاطر الإصابة بالآفات والفطريات النباتية والحد من الخسائر الإقتصادية ونسبة الفاقد في المحصول.

ودعا مكاتب الزراعة ومسئولي السلطة المحلية بالمديريات إلى التعاون مع الفرق الميدانية التي تنفذ البرنامج للوصول إلى المزارعين على مستوى القرية والمديرية في إطار التوجه الحالي للوزارة وتوصيل الخدمات الزراعية والإرشادية بكيفية التعامل مع المبيدات والحد من مخاطرها وأضرارها الصحية والبيئية.

ولفت إلى أن المبيدات سلاح ذو حدين .. وقال " إذا تم التعامل معها بشكل سليم وإتباع التعليمات والإرشادات المحددة على عبوة المبيد فإنها ستكون سلاح نافع وفتاك ضد الآفات، أما إذا لم يتم إتباع الإرشادات المحددة على العبوة وتم التعامل مع المبيد بشكل خاطئ فإنها ستكون سلاح ضار وستنعكس على سلامة البيئة والصحة العامة".

وتوقع مدير عام وقاية النباتات بوزارة الزراعة أن يسهم برنامج الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات في تحسين مستوى الإنتاج الزراعي وزيادة الكمية من مختلف المحاصيل الزراعية لتلبية إحتياجات ومتطلبات الأمن الغذائي للمواطنين وتخفيف معاناتهم وخاصة في ظل الوضع الإقتصادي الذي تمر به البلاد جراء العدوان والحصار الظالم.
سبأ
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